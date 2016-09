Réagissez

C’est sur une pelouse de gazon naturel du stade Moulay El Hassan, qui était, faut-il le souligner, en piteux état, que le MOB, après un dur et héroïque combat, est sorti vainqueur en se qualifiant pour la finale de la Coupe de la CAF, aux dépens du grand FUS de Rabat. Au sifflet, le meilleur arbitre africain, au sommet de son art depuis quelques années déjà, le Gambien Gassama, qui est resté fidèle à sa belle tradition, car durant les péripéties de cette demi-finale retour, il a réussi à défendre sa très forte et saine réputation.

La difficulté de sa mission a été bien perçue, il a opté pour passer inaperçu, par une démarche arbitrale judicieusement conçue. Tous les joueurs sur le terrain, particulièrement ceux du MOB concentrés et réellement revigorés, évoluaient à l’aise car rassurés par un arbitre pondéré qui savait arbitrer et magistralement gérer. Il a sifflé tout ce qui devait être sifflé, sans se laisser séduire, impressionner ou prendre par d’«invisibles» filets.

Il ne s’est pas fait de l’inutile pression, car il était tellement calme et intelligent et savait, avec doigté et souplesse, être indulgent. L’ouverture du score pour le FUS (73’ Nahiri) n’était entaché d’aucune irrégularité et n’a soulevé aucune contestation. Idem pour celui du MOB par Rahal (89’), l’égalisation et synonyme de qualification, qui a plongé tout le stade sous une grande chape d’émotion. Un seul avertissement fut infligé à Yesli (76’). Gassama (37 ans) a gagné, par ses excellentes directions, la confiance de la CAF dans toutes les compétitions, en dirigeant de main de maître plusieurs finales continentales des clubs et des nations.

Rahal, auteur du but égalisateur acquis à un moment fatidique, a eu le mérite d’ouvrir la voie à une finale continentale historique. Il faut souligner un autre fait d’honneur, cet esprit fair-play qui a régné entre tous les joueurs, d’abord celui témoigné à Bendjeloun blessé, secouru avant sa sortie par les joueurs du MOB et ensuite celui de Touati (l’heureux vainqueur), après la fin du match, qui est resté aux côtés de Nahiri (le malheureux buteur) le consolant par un comportement de seigneur.