Gassama, aucune influence sur le revers des Verts

Pour le deuxième match du groupe B zone Afrique, opposant le Nigeria à l’Algérie, qui présente pour les deux nations un intérêt certain eu égard à ce qu’ont été leur première sortie avec ce qu’elles ont glané, la CAF a été contrainte, dans le souci de garantir une justice arbitrale sur le terrain, de désigner le meilleur sifflet africain : Papa Bakary Gassama, reconnu pour son arbitrage magistral, c’est de lui qu’il s’agit, dirigera un trio multinational. Le coup d’envoi a été pour les Super Eagles et également la première faute : le premier hors jeu contre les Verts à la 3’. Le premier but nigérian a été inscrit à la 26’ par Moses qui reçut en même temps un avertissement. Les Verts ont eu des occasions pour niveler la marque qu’ils ratèrent. Il leur a manqué le calme et la précision pour forcer la décision. La 41’ est l’occasion pour le Nigeria de porter l’estocade et enflammer le stade. Obi Mikel profite de l’hésitation des défenseurs a donné des sueurs froides aux Verts. Très calmement, il bat M’bolhi (impuissant) imparablement. La 66’ porte l’espoir par Bentaleb qui, d’un maître tir, réduit la marque. A la 90’, Moses, auteur d’un doublé, met fin aux espoirs.

Durant cette rencontre, 3 avertissements (2 pour l’Algérie) furent infligés correctement. En conclusion, en dirigeant pour la énième fois les Verts, l’arbitre Gassama n’a pas été, encore une fois, la cause de leur revers. Le mal des Verts est en défense. Pour le rendement de Gassama réputé pour être un arbitre solide, ses courses dans les petits espaces furent rapides et suivait les transversales comme un bolide. Il a confirmé qu’il était aussi bien calme que ferme.