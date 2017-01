Gabon : Les appels au boycott de la CAN se multiplient

Réagissez

Menace de nouvelles violences au Gabon en marge de la CAN-2017

A moins d’une semaine du coup d’envoi de la CAN-2017 au Gabon, les appels au boycott de la compétition africaine se font de plus en plus persistants, notamment de la part des opposants de l’actuel président du pays, Ali Bongo, qui ont renouvelé leur appel à «la société civile» de boycotter cette CAN.

A cet effet, et à l’approche du rendez-vous continental, des militants de la société civile gabonaise proches de l’opposant de Ali Bongo qui conteste la réélection de ce dernier en août dernier, en l’occurrence Jean Ping, ont organisé une conférence de presse, hier, dans la capitale gabonaise Libreville pour lancer un nouvel appel au boycott de cette CAN qui débutera samedi prochain, et s’étalera jusqu’au 5 février.

«La société civile ne veut pas de cette CAN tant que la vérité des urnes ne sera pas restaurée», ont réitéré les partisans de Jean Ping, avant de lancer de nouveau leur appel à la population gabonaise. «La plateforme nationale de la société civile gabonaise appelle solennellement le peuple gabonais à un boycott actif de la CAN-2017 par tous les moyens appropriés, pacifiques et non violents, au nom de la liberté d’expression, de la vérité des urnes, de la souveraineté du peuple et du respect dû à nos martyrs», lit-on dans un compte-rendu de la conférence de presse relayé par l’AFP.

Outre ce énième appel au boycott de la CAN-2017 lancé par les militants de la société civile gabonaise et opposants au régime de Ali Bongo, les incitations au boycott de la CAN sont aussi diffusés par plusieurs médias locaux, principalement des journaux proches de l’opposition.

Pour rappel, les appels à boycotter la CAN-2017 qu’abrite le Gabon dès ce week-end se sont multipliés au lendemain du scrutin présidentiel d’août dernier, qui avait vu la réélection «contestée» de Ali Bongo pour un nouveau mandat, donnant lieu à des violences post-électorales entraînant des émeutes meurtrières. Le régime de Ali Bongo, et face à cette contestation et surtout aux appels au boycott de la Coupe d’Afrique des nations, assure qu’il ouvrira la porte du dialogue politique «après la CAN», histoire de sauver ladite compétition, perspective que l’opposition refuse, laissant planer le doute quant à des incidents qui émailleraient les matchs de la CAN et perturberaient le déroulement de la compétition dans le contexte actuel que vit le pays hôte.