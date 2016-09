Réagissez

Issa Hayatou

La Confédération africaine de football (CAF) va-t-elle enlever au Gabon l’organisation de la CAN-2017 ? C’est la question que se posent de nombreux observateurs à l’écoute du moindre bruit sur le sujet. Il est prématuré de se prononcer sur ce chapitre, même si les choses ne sont pas aussi simples.

Certes le Gabon est secoué par une crise depuis l’annonce des résultats de l’élection présidentielle remportée par le président, candidat à sa propre succession, Ali Bongo, ce qui est contesté par son rival Jean Ping et une grande partie de l’opposition. La situation est certes inquiétante, mais ne semble pas trop gêner la CAF qui table sur le facteur temps pour que d’ici le début de la nouvelle année, qui coïncide avec l’entame du tournoi, tout soit rentré dans l’ordre. Des cercles se sont précipités pour annoncer que la CAF s’était mise à la recherche d’un plan B au cas où la situation au Gabon ne s’améliorerait pas et entraînerait de facto la délocalisation de la CAN-2017 vers un autre pays.

Tour à tour, l’Afrique du Sud, le Maroc et l’Algérie ont été cités comme d’éventuels points de chute pour la CAN-2017. Les débats se sont quelque peu emballés en Algérie au point où le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a fait savoir que notre pays pourrait accueillir le tournoi, si la CAF le retirait au Gabon.

Cette position du ministre ouvre la voie à d’autres débats. L’Algérie est-elle prête pour accueillir le tournoi, sachant que 3 mois seulement nous séparent de son ouverture, Les décisions et résolutions affichées au lendemain de l’échec de la présentation de notre candidature pour 2017 sont-elles effacées de notre mémoire collective pour ainsi voler au secours de la CAF ? N’est- il pas plus indiqué, en ces moments, de demander à la Confédération d’expliciter les motifs qui ont concouru à l’échec de la candidature de l’Algérie ?

La seule chose positive et bénéfique que l’Algérie pourrait tirer de l’organisation de la CAN- 2017 sur son sol serait d’offrir à l’équipe nationale la possibilité de remporter le trophée continental. Toute autre poussée dans cette direction, c’est-à-dire organiser la CAN-2017 en Algérie, n’engrangerait de bénéfices que pour ceux qui ont et défendent d’autres intérêts que ceux du football algérien.

Le dossier Algérie 2017 remplissait tous les critères pour que la CAF confie à l’Algérie l’organisation du tournoi 2017, comme l’attestent les documents présentés et les témoignages de tous ceux qui ont évalué tous les dossiers de candidature. Les visites et inspections dans les pays qui ont postulé pour l’organisation de la CAN-2017, 2019, 2021 et 2023 ont toutes débouché sur le même verdict.

L’Algérie offrait le plus de garanties sur tous les plans. Malheureusement, la CAF n’a pas tenu compte des conclusions de la commission d’inspection qui a sillonné l’Afrique et validé le ticket Algérie. En Algérie il y a d’autres chantiers autrement plus importants que l’organisation de la CAN-2017. L’achèvement des stades en construction, le lancement des autres programmés mais qui souffrent dans les tiroirs ainsi que la rénovation de ceux qui tombent en ruine. Il est temps de fermer la parenthèse Gabon 2017 et de laisser la CAF choisir où elle veut que le tournoi ait lieu.