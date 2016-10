Réagissez

La bible du football, c’est-à-dire France Football, se réapproprie le Ballon d’or qu’il a créé en 1956.

En 2010, à l’occasion de la première coupe du monde disputée en Afrique (Afrique du Sud), le magazine du football et la FIFA avaient signé un partenariat pour l’attribution du ballon d’or. France Football a récupéré son bien à l’issue du partenariat qui a pris fin en septembre dernier. Ainsi, il assurera l’organisation du vote, la publication des résultats et la remise du trophée au lauréat. Le Ballon d’or 2016 sera attribué par un jury international de journalistes, le même que celui qui collaborait à l’élection du FIFA ballon d’or.

Pour rappel, avant le partenariat FIFA-France Football, c’étaient des journalistes regroupés dans un jury mondialisé qui choisissaient le lauréat du ballon d’or. A partir de 2011 et l’accord entre les deux parties, la FIFA avait décidé d’élargir le panel aux sélectionneurs et capitaines d’équipe de l’ensemble des associations affiliées à la FIFA. France Football a donc récupéré son bijou de famille et introduit trois modifications dans la procédure du choix du ballon d’or. D’abord, le vote se fera à partir d’une liste de 30 joueurs établie par la rédaction de France Football et soumise aux membres du jury fin octobre. Ensuite, il y a la suppression de l’étape intermédiaire des trois finalistes que la FIFA publiait quelques semaines avant l’annonce officielle du résultat. Enfin, France Football précise que le nom du lauréat et le classement seront révélés avant la fin de l’année. Le Ballon d’or 2016 sera choisi par 96 journalistes qui composent le jury mondialisé et non plus par plus de 500 personnes comme l’avait fait la FIFA durant 5 ans.