Réagissez

Face à un promu, Dijon, et au Parc des Princes, le Paris SG devra s’imposer aujourd’hui pour confirmer son succès à Caen vendredi, avant que Monaco et Nice ne s’affrontent dans un derby azuréen au sommet lors de la 6e journée du championnat de France.

Le PSG d’Unai Emery, qui reste sur un succès 6-0, n’est que troisième et se retrouve déjà sous pression après avoir enchaîné avant son déplacement en Normandie trois matchs sans victoire, dont une défaite à Monaco (3-1) et un nul (1-1) pour son entrée en Ligue des champions, face à Arsenal. Evidemment, ce premier bilan du technicien basque est mis en regard avec les débuts tonitruants du PSG la saison précédente, lorsqu’il était encore entraîné par Laurent Blanc : en cinq journées, les quadruples champions de France avaient pris 13 points sur 15 possibles, contre dix cette saison.

Et ils avaient battu Malmö en C1. Emery et son équipe doivent donc éviter à tout prix un nouveau faux pas, mardi à domicile face à des Dijonnais qui restent sur un pâle match nul (0-0) contre Metz ce week-end. Dans le cas contraire, ils s’exposeraient à de nouvelles et pressantes interrogations sur la gestion de l’effectif, la réussite d’Edinson Cavani, le cas Hatem Ben Arfa... Le tout à une semaine de la deuxième échéance européenne du club de la capitale, le 28 septembre en Bulgarie face à Ludogorets.

Un succès pourrait en revanche permettre au PSG de se replacer. Les hommes de l’entraîneur basque pourraient profiter pour cela de la confrontation entre les deux premiers du classement, Monaco et Nice, mercredi. Les Niçois n’ont pu faire mieux que match nul à Montpellier dimanche (1-1), grâce à un but du revenant Younes Belhanda, alors que Monaco s’est imposé contre Rennes (3-0) notamment grâce au retour en forme du jeune Thomas Lemar, auteur d’un doublé.

A Nice, les deux clubs azuréens devraient aussi pouvoir s’appuyer sur leurs attaquants internationaux respectifs, le Colombien Radamel Falcao côté monégasque et l’Italien Mario Balotelli côté niçois. C’est Marseille, auteur d’un triste match nul contre Lyon (0-0) dimanche, qui clôturera cette journée de milieu de semaine en se déplaçant sur le terrain du Rennes de Christian Gourcuff. Avec pour objectif de s’élever un peu plus haut que la piteuse 15e place qu’il occupe après cinq journées.