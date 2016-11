FP - Ligue 1 : Huis clos pour quatre clubs

Réagissez

La Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), a rendu publiques les sanctions infligées à quatre clubs de Ligue 1 après les incidents ayant émaillé les rencontres de la 12e journée. Le MOB a été le plus touché par ses sanctions. Il a écopé de quatre matches à huis clos, dont deux à l’extérieur assortie d’une amende de 200 000 DA. Le MCO, son adversaire dans ce match qui a fait plus de quarante blessés, a écopé de deux matches à huis clos, plus la même amende. Le MCO recevra le MCEE ce jeudi en match de coupe d’Algérie au stade Ahmed Zabana à huis clos. Idem pour le MCA qui recevra l’OM Arzew à Bologhine sans public pour avoir écopé de deux matches à huis clos après l’utilisation de fumigènes face au CRB, qui ont causé des blessures à l’œil à un supporter. Quant au CRB, ce dernier a écopé d’un match à huis clos pour les mêmes raisons.