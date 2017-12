Forum des athlètes : Le triste constat des champions algériens

Réagissez

Mustapha Berraf lors du discours d’ouverture du forum

Le 2e Forum national des athlètes algériens organisé par le Comité olympique et sportif algérien (COA), qui s’est tenu hier à Zéralda, a réuni d’anciens sportifs algériens qui ont honoré l’Algérie sur le plan mondial, à l’image de Nourredine Morceli, Hassiba Boulmerka, Abderrahmane Hammad, Ali Seidi Sief, Soraya Haddad, Mohamed Allalou, Larbi Bourada ou Mohamed Flissi.

Les anciennes personnalités sportives étaient également au rendez-vous, à l’image de Mustapha Larfaoui et de Mohamed Yamani, pour ne citer que ceux-là. Prenant la parole, Berraf a affirmé que ce forum est une opportunité pour réunir les athlètes algériens qui ont porté haut les couleurs de l’Algérie. «Ce deuxième forum a réuni d’importantes personnalités sportives morales, ce qui est une fierté pour moi et pour l’ensemble du staff qui compose le management du Comité olympique et sportif algérien. Il est clair que les athlètes font partie du mouvement olympique.

Combien de joie et de peine nous avons vécues ensemble au cours de notre vie. Une vie que nous avons dédiée au sport et à la jeunesse. Nos sincères vœux sont à transmettre à ceux dont la mission est d’apporter aide et assistance en direction des jeunes qui aspirent à l’excellence», a-t-il déclaré. A cet effet, la séance matinale a été consacrée «aux droits et devoirs des athlètes», «devoirs et rôles de l’entourage» ainsi que «le dispositif de reconversion mis en place par les pouvoirs publics».

A ce sujet, Ali Fergani, ancien footballeur de l’EN et président de l’Amicale des anciens internationaux de football (AAIF), a déploré le fait que «beaucoup de footballeurs ne peuvent pas subvenir à leurs besoins». «C’est triste ce qui arrive dans l’après-carrière des anciens footballeurs. Il faut protéger les sportifs afin qu’ils vivent dignement. Ce n’est pas normal que les footballeurs touchent des millions alors qu’ils ne s’acquittent pas des cotisations sociales. II faut appliquer la loi pour que les footballeurs aient une pension de retraite après leur fin de carrière.

Des équipes professionnelles comme par exemple le MC Alger ne possèdent même pas une installation sportive», a déclaré Fergani. La championne olympique algérienne du 1500m, Hassiba Boulmerka, est allée dans le même sens. «C’est grave et désolant d’entendre que les anciens sportifs vivent dans la précarité. Malheureusement, ces conditions poussent les athlètes à recourir à l’Ansej. Les champions du monde et olympiques doivent avoir un statut particulier, à l’instar des hauts cadres de l’Etat.

Si j’ai atteint le haut niveau, ce n’est pas en me préparant en Algérie, mais en m’entraînant en Italie», a-t-elle indiqué. Le boxeur Mohamed Flissi, qui poursuit toujours sa carrière, a fustigé les responsables de la Fédération algérienne de boxe (FAB) qui, d’après lui, ne lui expriment aucune considération. «Comme si je n’existais pas, aucune considération ni facilité pour préparer les compétitions internationales.

Cela dure depuis 5 ans», dira-t-il. La judokate Soraya Haddad, médaillée de bronze aux JO de Pékin, a emboité le pas aux autres athlètes, actuels et anciens : «Heureusement que j’ai décroché un diplôme qui m’a permis d’avoir un salaire, sinon j’aurais vécu la même situation». En dernier lieu, l’ancien karatéka de l’EN, Yacine Arab, s’est dit étonné de l’absence du ministre de la Jeunesse et des Sports Ould Ali El Hadi.

«Le ministre ou les représentants du MJS auraient pu être présents pour écouter la triste réalité des sportifs algériens», assène-t-il. A noter qu’en marge de ce forum, l’ancien champion olympique du 1500 m, Nouredine Morsli, a reçu l’Ordre du Mérite olympique qui lui a été décerné par le COA.