Forum CAF sur le football africain

Addis-Abeba a abrité, hier, un forum sur l’évolution du football africain. Cette rencontre a été organisée en marge de la 39e assemblée générale de la confédération, qui coïncide avec la célébration du 60e anniversaire de l’instance faîtière du football africain.

L’initiative est louable à plus d’un titre. Seulement, des vérités ne peuvent être tues. Comme par exemple l’occultation de l’épopée de la glorieuse équipe du FLN dans le livre que la CAF a produit en 2007, à l’occasion du 50e anniversaire de la fondation de la CAF. Dans le livre retraçant les 50 ans de l’histoire du football africain, celle de l’équipe du FLN n’a pas trouvé grâce aux yeux des rédacteurs, ni des responsables de la CAF qui n’ont pas rectifié le tir même après l’intervention de notre ami et confrère Hadi Hamel au dîner organisé par la CAF à Khartoum, où a été célébré le 50e anniversaire de la confédération.

«La CAF et le football précurseurs des indépendances» est l’un des thèmes débattus par des dirigeants et spécialistes du football africain. Bien sûr, l’exemple de l’engagement et la contribution des footballeurs algériens dans le combat libérateur n’ont pas été évoqués. Autre anomalie, la CAF a confié le rôle de modérateur du thème «Dimension sportive» à un journaliste sportif français, comme si en Afrique, il n’y a pas de journaliste capable de tenir le rôle de modérateur. La CAF a du mal à se départir de l’esprit du colonisé. A part cela, tout va bien à la CAF.