Forfait de Sharapova pour le tournoi de Stanford

Réagissez

Maria Sharapova, invitée au tournoi de Stanford dont elle a atteint le second tour, a déclaré forfait pour la suite du tournoi américain, mercredi, en raison d’une douleur au bras gauche, a annoncé la joueuse russe, 171e mondiale. «Vers la fin du match de lundi, j’ai ressenti une douleur dans la bras gauche. Après un examen hier (mardi), le docteur m’a recommandé de ne pas risquer d’aggraver ma blessure», a confié Sharapova, qui effectuait son retour à la compétition en Californie après une blessure à une jambe qui l’avait privée de Wimbledon. Au premier tour du tournoi de Stanford, l’ancienne N.1 mondiale avait battu l’Américaine Jennifer Brady (80e) en trois sets, 6-1, 4-6, 6-0, et un peu plus de deux heures. Elle devait affronter l’Ukrainienne Lesia Tsurenko. Cinq fois sacrée dans les tournois du Grand Chelem, Sharapova, aujourd’hui âgée de 30 ans, avait fait, fin avril, son retour en compétition après une suspension de quinze mois pour dopage au meldonium. Après Stanford, Sharapova devait se rendre à Toronto, puis Cincinnati, où elle bénéficie à chaque fois également d’une invitation («wild card»). En fonction de ses résultats lors de ces tournois, elle pourrait avoir un classement suffisant pour entrer directement dans le tableau principal de l’US Open (28 août-10 septembre), dernier tournoi du Grand Chelem de l’année. Dans le cas contraire, la Fédération américaine de tennis (Usta) peut aussi lui accorder une «wild card».