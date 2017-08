Réagissez

L’attaquant du Paradou AC, Farid El Mellali, victime d’une blessure au dos, est indisponible pour ce match. Pour le reste, tous les autres joueurs peuvent être alignés et Alcaraz pourra composer avec la totalité de ses éléments.

Même le gardien de but du CRB, Abdelkader Salhi, a reçu le feu vert du staff médical pour reprendre les entraînements. Il faut rappeler que la première séance de préparation des camarades de Cherif El Ouazzani à Constantine s’est tenue jeudi à 21h, en l’absence du public et des journalistes, Lucas Alcaraz ayant manifestement voulu ne pas dévoiler ses cartes, la présence d’observateurs mandatés par les Libyens étant plus que probable. Auparavant, le technicien espagnol avait procédé à l’inspection de la pelouse du stade Hamlaoui sur laquelle doit se dérouler la rencontre d’aujourd’hui, et a fait montre de sa satisfaction quant à l’état de celle-ci, et ce, malgré la forte canicule qu’a connue la ville cette dernière semaine.