MC Alger. L’international malien Mustapha Kondi, arrivé hier à Alger afin d’effectuer des essais au MC Alger, a pris part, le même jour, à une séance d’entraînement qui a eu lieu à l’Ecole d’hôtellerie de Aïn Benian (Alger), où le club est en regroupement depuis hier. L’entraîneur adjoint, Rafik Saïfi, devrait rendre son «verdict» à propos du joueur dans les prochaines heures. Agé de 26 ans, Kondi a évolué ces dernières années au Maroc, avec un intermède d’une saison aux Emirats (Nadi Dubaï). Son dernier club est FUS Rabat. Par ailleurs, il est à noter que l’attaquant malien du MOB, Someiliya Sidibé, aurait refusé de rejoindre le MCA, alors que le club algérois a racheté sa lettre de libération du club béjaoui, mettant les Algérois dans l’embarras à quelques heures de la fermeture du marché des transferts. A. A.



JS Saoura. Le club sudiste de la JS Saoura, et à moins de 24 heures de la fermeture du marché des transferts, s’est adjugé les services de sa 9e et probablement dernière recrue estivale, en la personne du jeune défenseur central de l’USM Alger, Mohamed Amine Madani, qui s’est engagé, hier, pour un contrat de trois saisons avec la JS Saoura. Evoluant ces deux dernières saisons au sein de la formation de l’USM Harrach, à titre de prêt, le jeune défenseur ne retournera donc pas à l’USMA en s’engageant avec la formation sudiste.



NA Hussein Dey. De retour à Alger après un séjour d’une dizaine de jours au Caire (Egypte), où le NA Hussein Dey a pris part à la Coupe arabe des clubs, de laquelle il s’est fait éliminer dès le premier tour, a déjà tracé son programme de préparation pour le mois d’août. En effet, les joueurs qui bénéficieront de trois jours de repos, avant de reprendre le chemin des entraînements, s’envoleront de nouveau pour l’étranger, plus précisément à Gammarth, dans la banlieue de Tunis, pour un dernier stage de préparation en prévision de la reprise de la compétition.Le stage s’étalera du 9 au 19 août prochain.

JSM Béjaïa. L’attaquant franco-algérien de la JSMB, Mehddy Latrèche, était de retour hier à Béjaïa après avoir raté la première phase de préparation effectuée à Béjaïa et à Sétif pour des raisons de santé. Son cas sera l’objet d’une rencontre entre la direction et le staff technique pour mettre en place un programme spécifique afin qu’il puisse récupérer son retard. Par ailleurs, le stage prévu dans la ville de Aïn Draham à partir d’aujourd’hui n’est pas encore confirmé pour des raisons financières. Sur un autre registre, la direction du club a signé un contrat de sponsoring avec la firme algérienne Nafo pour la fourniture des équipements divers au club en prévision de la saison prochaine.L. H.

JS Kabyle. Le président de la JSK, Mohand Cherif Hannachi, s’est retrouvé dans l’embarras, suite à sa décision de limoger le duo Rahmouni-Moussouni. Le président des Canaris a en effet pris cette décision en étant convaincu que Adel Amrouche allait prendre les destinées de la barre technique. Mais le revirement du technicien a chamboulé les plans de Hannachi et de toute l’équipe, puisque même la date de reprise des entraînements n’a pas été fixée en l’absence d’un entraîneur, alors que la JSK s’apprête à rallier Tunis, pour son second stage. Afin de palier au plus pressant, et surtout calmer la grogne des supporters qui n’ont pas apprécié le sort réservé à Rahmouni et Moussouni, Hannachi songerait sérieusement à battre le rappel de Azzedine Aït Djoudi, qui serait disposé à faire son come-back, surtout qu’il jouit toujours d’une grande popularité dans les fiefs de la JSK.