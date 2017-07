Réagissez

- ES Sétif. Le jeune défenseur central de l’ES Sétif, Riyad Kenchie, devra encore patienter avant de décrocher un contrat pro en Europe. Mis à l’essai depuis lundi dernier avec la formation de Ligue 1 française, le FC Toulouse, l’ancien international olympique n’a pas réussi à convaincre le staff technique du FCT, mettant fin aux essais de l’Algérien au bout de quatre jours, sous le motif qu’il n’avait pas le «profil recherché», selon les dires de l’entraîneur toulousain Pascal Dupraz. En fin de contrat avec l’Entente, Kenchie pourrait retourner à Sétif, vu que la direction espère un prolongement du bail, même si le joueur serait tenté par une expérience avec le Mouloudia d’Alger qui veut s’attacher ses services.

- JS Saoura. Le buteur de la dernière finale de la coupe d’Algérie, Sid-Ali Yahia Cherif, espère relancer sa carrière cette saison du côté du Sud algérien, plus précisément avec la formation de la JS Saoura, avec laquelle il vient de s’engager pour deux ans. Vainqueur de la coupe d’Algérie grâce à son but face à l’ESS, Yahia Cherif, qui a été libéré par le CRB faute de payement de plusieurs salaires par la direction du CR Belouizdad, était annoncé avec insistance du côté de la JS Kabylie avec laquelle il devait effectuer son come-back, avant de

dribbler tout le monde, en optant pour la JSS.

- USM El Harrach. Les problèmes au sein de la formation banlieusarde de l’USM Harrach n’en finissent pas. Dernier accroc en date, la décision du coach Younes Ifticène, jeudi soir, de jeter l’éponge, pratiquement une semaine après son installation à la tête de la barre technique. Une démission qui serait liée aux mauvaises conditions de travail que rencontrerait le technicien, lui qui n’a dirigé qu’une seule séance d’entraînement. Par ailleurs, la saignée au sein de l’effectif harrachi se poursuit, avec un autre cadre, et pas des moindres, qui vient de quitter le club. Il s’agit de l’attaquant Younes Sofaine, le plus ancien de l’effectif de l’USMH, qui s’est engagé, ce week-end avec l’Olympique de Médéa.

- USM Alger. La direction de l’USM Alger a décidé de libérer de jeunes espoirs de son effectif à titre de prêt. Il s’agit des jeunes Ibrahim Farhi et Mustapha Bengrina. Ne pouvant plus évoluer au sein de l’équipe réserve (plus de 21 ans), les deux joueurs promus tout d’abord en équipe première viennent d’être prêtés au nouveau promu l’US Biskra, pour une année. Par ailleurs, l’effectif de l’USMA, qui a repris le chemin des entraînements mardi dernier, est depuis hier au complet, après le retour d’Amir Sayoud, qui a raté la reprise pour cause de maladie. A signaler enfin, que la direction a décidé de se passer des services de deux membres du staff technique, à savoir Hamdoud et Acimi. Un staff qui a connu l’arrivée de Abdelkader Iaïche en tant que DTS.

- CR Belouizdad. A trois jours de la clôture du marché des transferts, la direction du CR Belouizdad s’est adjugé les services d’une nouvelle et vraisemblablement dernière recrue estivale en la personne de Abdelkrim Sameur, le milieu de terrain offensif du CS Constantine, qui s’est engagé jeudi soir pour deux saisons. La formation belouizdadie a connu cet été une véritable saignée au sein de son effectif, et les quelques joueurs engagés sont loin de faire l’unanimité dans les cercles du club. Le CRB,qui retrouvera la compétition africaine l’année prochaine, est depuis une semaine drivé par le Serbe Ivica Todorov.