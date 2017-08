Réagissez

- JS Saoura. En stage depuis mercredi dernier, à Casablanca au Maroc, la formation de la JS Saoura a subi deux défaites de suite en amical. La première face au club de la Ligue 1 marocaine, l’Olympique Safi (3-1) et la seconde, dimanche soir, face à la formation algérienne et pensionnaire de la Ligue 2, l’ASO Chlef.

Deux défaites de suite qui ne sont pas pour rassurer les Sudistes, et notamment leur nouveau coach, Foua Bouali, qui a visiblement du pain sur la planche. Le technicien tlemcénien aura l’occasion d’apporter les correctifs nécessaires, à moins de deux semaines du coup d’envoi du championnat à l’occasion des deux autres joutes amicales que l’équipe sudiste disputera au cours de ce stage face à des équipes marocaines.

- USM Alger. Poursuivant son stage entamé depuis une dizaine de jours à Izmit, en Turquie, la formation de l’USM Alger n’est pas allée au bout de la joute amicale, disputée hier matin face au pensionnaire de la Ligue 2 turque, Mersin Idman. Alors que les Algérois menaient au score sur une réalisation de Benyahia, la rencontre a été interrompue à la 25e minute de jeu en raison du brouillard, faussant les calculs du coach Paul Put.

Les Usmistes devaient se rattraper hier soir, avec les titulaires qui devaient affronter Sultanbeyli Belediye Sport. A noter que la nouvelle recrue, l’attaquant Faouzi Yayay, blessé depuis son engagement à l’USMA, a repris du service, hier matin, avec le reste du groupe. Un groupe qui a eu la visite surprise, dimanche soir, du président du club, Rabbouh Haddad.

- Transfert. L’ancien défenseur latéral du MC Alger, puis de l’USM Alger, Toufik Zeghdane, libéré cet été par le club de Soustara, est de retour en France. Le défenseur émigré s’est en effet engagé avec le club sportif Sedan Ardennes, pensionnaire de la quatrième division française. Un come-back pour Zeghdane, puisque c’est au sein de cette formation qu’il a fait toutes ses classes avant de le quitter à l’été de 2013 pour le Mouloudia d’Alger. Zeghdane y évoluera durant trois ans, avant de s’engager l’année dernière chez le club rival, l’USMA.

- Mahrez. L’international algérien et meilleur joueur du championnat Anglais en 2016, Riyad Mahrez, et sauf retournement de dernière minute, ne devrait pas quitter Leicester City et la Premier League cet été. Un départ quasiment écarté, malgré le souhait de l’Algérien de changer d’air, et du reste exprimé depuis plusieurs mois, puisque la direction de Leicester ne cesse de bloquer son transfert, en refusant toutes les offres, dont la dernière est parvenue de l’AS Roma, qui aurais met 40 millions d’Euros. Selon la presse britanique, la direction de Leicester a placé la barre trop haut pour garder Mahrez, en fixant le montant de sa libération à plus de 55 millions d’euros. Un chiffre qui a dissuadé plus d’un club.

- CAN-2019. La Confédération africaine de football (CAF) a transmis hier au Cameroun, pays organisateur de la CAN-2019, le nouveau cahier des charges concocté par l’instance d’Ahmad Ahmad, pour l’organisation de la prochaine Coupe d’Afrique avec 24 équipes participantes au lieu de 16. Dans ce cahier des charges, la CAF officialise son exigence de 6 stades pour que le Cameroun puisse organiser le tournoi africain.

Le document exige du pays organisateur de disposer de «6 stades pour la compétition, dont 2 stades d’au moins 15 000 places, 2 autres d’au moins 20 000 places et les 2 derniers, d’une capacité d’au moins 40 000 places devant accueillir le match d’ouverture et la finale du tournoi. Pour les séances d’entraînement, la CAF exige 2 stades par site». Une décision qui conforte la thèse d’un retrait au Cameroun de l’organisation de la prochaine CAN, et surtout sa substitution par le Maroc.