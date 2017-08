Réagissez

- ES Sétif. L’ancien défenseur international espoir de l’ES Sétif, Ryad Keniche, s’engagera dans les prochaines heures avec la formation saoudienne d’Al Quadissiya. En fin de contrat avec l’Entente, l’ex-Harrachi a tout conclu avec la direction du club saoudien et devrait rallier dans les toutes prochaines heures le pays du Golfe pour signer son contrat. Convoité cet été par le Mouloudia d’Alger, Keniche voulait tenter une expérience en Europe. Il a même subi des essais au sein de la formation française du FC Toulouse, sans pour autant convaincre, avant de se rabattre sur la piste des pays du Golfe.

- DRB Tadjenanet. Décidément, les techniciens algériens fuient le pensionnaire de la Ligue 1, le DRB Tadjenanet, dont la direction n’arrive plus à retenir un entraîneur, et pour cause : appelé à le rescousse pour pallier la défection d’Abderrahmane Mahdaoui qui a décidé de jeter l’éponge 48 heures seulement après sa prise de fonction, le technicien Abdelkrim Bira, qui avait donné son accord vendredi, s’est rétracté lui aussi quelques heures plus tard.

Une situation qui a obligé la direction à activer la piste du Français François Bracci, avec qui elle est en négociation. Pour rappel, le DRBT, qui est actuellement en stage à Aïn Draham (Tunisie) est sans entraîneur depuis une dizaine de jours suite à la démission de Meziane Ighil. Ce dernier avait remplacé l’hiver dernier le démissionnaire Liamine Bougherrara.

- JSMB. L’assemblée générale ordinaire de la formation de la JSM Béjaïa aura lieu jeudi prochain au niveau de la salle des conférences de la commune de Béjaïa. Une AGO qui sera consacrée à l’adoption des deux bilans (moral et financier) et surtout évoquer l’avenir du bureau de CSA, après l’annonce de la démission du président Zahir Guellati il y a de cela quelques semaines. Par ailleurs, la JSMB achèvera son stage de préparation à Alger aujourd’hui.