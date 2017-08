Réagissez

- DTN. La direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football a établi le niveau de qualification requis pour les entraîneurs des différents championnats des seniors et des jeunes catégories pour la saison 2017-2018. Pour les équipes des Ligues 1 et 2, un changement a été opéré, puisque désormais il est exigé que l’entraîneur principal, l’assistant ou le DTS soit titulaire du diplôme CAF A ou UEFA A de 3e degré, alors qu’auparavant l’exigence concernait aussi bien le coach en chef que son adjoint.

La même exigence est requise pour les entraîneurs des jeunes catégories en Ligues 1 et 2 (U21, U19, U17, U16 et U15). Pour les équipes de la Division nationale amateur, il est requis le diplôme CAF B de 3e degré, alors que pour celles de la division Interrégions, l’entraîneur doit posséder le diplôme CAF C de 2e degré ou le diplôme FAF 3. De leur côté, les entraîneurs des clubs de la Division régionale 1 doivent être titulaires du diplôme FAF 3 de 1er degré et ceux de la Régionale 2 du diplôme FAF 2. Enfin, pour les équipes des divisions Honneur et Pré-Honneur, il est requis le diplôme FAF 1.

- DRB Tadjenanet. Le pensionnaire de la Ligue 1, le DRB Tadjenanet, n’a plus d’entraîneur depuis le week-end dernier, avec la décision d’Ighil Meziane de rompre à l’amiable son contrat, après moins de six mois à la tête de la barre technique. Pour le remplacer, la direction du DRBT a mis deux techniciens sur ses tablettes, et elle devra choisir l’un d’eux dans les toutes prochaines heures afin d’accompagner l’équipe en Tunisie pour son dernier stage de préparation d’intersaison. Les deux techniciens en question sont Kamel Mouassa fraîchement débarqué du MC Alger, et Lakhdar Adjali qui a récemment démissionné de la tête du CA Batna, après seulement un mois de travail.

- USM Alger. En stage depuis vendredi dernier à Kartepe (Turquie), la formation usmiste risque de ne pas être rejointe par sa dernière recrue, le Malien Someilia Sidibé. En effet, le Malien est confronté à un problème de visa, lui dont la demande n’a été déposée que la semaine dernière et qui risque de ce fait d’être contraint d’attendre le retour de l’équipe à Alger. Par ailleurs, les deux autres retardataires, à savoir Benkhemassa et Boukhem, devaient rejoindre l’équipe hier soir.

- MO Béjaïa. La dernière phase de préparation pour la formation du MO Béjaïa débutera aujourd’hui avec la reprise des entraînements au stade de Béjaïa. Les Béjaouis, qui ont effectué un stage de deux semaines à Hammam Bourguiba en Tunisie, poursuivront leur préparation jusqu’à jeudi prochain avant de rejoindre la capitale pour un autre regroupement de dix jours, où il sera question de procéder aux derniers réglages et dégager l’équipe-type qui débutera la saison.

Ce stage sera ponctué par quelques rencontres amicales avant de revenir à Béjaïa pour poursuivre les préparatifs. Le coach Mustapha Biskri a déjà programmé une quatrième rencontre amicale ce jeudi devant l’US Oued Amizour au stade de l’UMA et qui sera une occasion pour avoir une idée bien précise sur l’aptitude de son équipe avant de se déplacer

à Alger.

- CR Belouizdad. Le Chabab de Belouizdad et après moult tergiversations, a enfin quitté le territoire national pour effectuer son stage d’intersaison à l’étranger. La délégation belouizdadie a rallié, samedi soir, la ville tunisienne de Sousse pour y effectuer son stage sous la direction de son nouveau coach serbe, Todorov. La direction du CRB avait programmé le stage initialement le stage à El Jadida (Maroc), avant de le délocaliser à Mohammadia, toujours au Maroc, pour finalement se rabattre sur la Tunisie et la ville côtière de Sousse.