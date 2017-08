Réagissez

- Olympique Médéa. En stage depuis dimanche dernier en Tunisie, pour préparer la nouvelle saison, le pensionnaire de la Ligue 1, l’Olympique de Médéa, débute bien sa préparation, en accrochant, lundi soir, la formation tunisoise du Club Africain, en match amical disputé dans la ville balnéaire de Tabarka. Menés au score dès la 2’ de jeu sur une réalisation de l’Algérien Brahim Chenihi, les protégés du coach

Ahmed Slimani ont égalisé à l’heure du jeu, par l’entremise de Badredine Bahi.



- Equipe Nationale. L’international algérien de Montpellier (Ligue 1 française), Riyad Boudebouz, donné restant dans le championnat de France, devrait quitter l’Hexagone en direction de l’Espagne et de sa Liga. En effet, l’Algérien est très proche du Bétis Séville, qui aurait formulé une nouvelle offre estimée à 8,5 millions d’euros à la direction de Montpellier, selon le quotidien sportif l’Equipe. Une offre que la direction de Montpellier serait prête à accepter, revoyant ainsi considérablement à la baisse ses ambitions, elle qui avait fixé au préalable la clause libératoire de l’Algérien à 15 millions d’euros.



- Paradou AC. Le nouveau promu, le Paradou AC, est le club de Ligue 1 le moins actif cet été, lors du mercato estival qui a fermé ses portes hier soir. En effet, la direction du club algérois a attendu les dernières heures du mercato estival pour s’adjuger les services de deux éléments, à savoir le portier Mohamed Nageb, sociétaire du NRBR Reghaïa et du jeune défenseur international malien (U20), Mohamed Sangaré. Si le premier a signé un contrat de deux saisons, le second, qui évoluait à l’AS Real Bamako la saison écoulée, a été prêté au PAC pour une saison par l’Académie JMG du Mali. Il faut dire que le PAC promu l’été dernier en Ligue 1 a, comme à son habitude, décidé d’opter pour la stabilité, aussi bien dans ses effectifs, qu’à la tête de la barre technique, avec la reconduction du technicien espagnol, José Maria Nogues.



- USM Alger. Le feuilleton du Malien du MO Béjaïa, Soumaila Sidibé, a enfin pris fin lundi soir. Libéré par le MOB au profit du MC Alger, le joueur, qui a refusé de s’engager avec le club algérois, a finalement vu son vœu de jouer chez l’USMA exaucé, en s’engageant lundi soir avec les Rouge et Noir.

Pour rappel, Sidibé avait d’abord signé un contrat avec l’USMA il y a un peu plus d’un mois, sans l’aval du MOB. Un engagement devenu caduc suite à la décision de la CRL de débouter le Malien qui réclamait ses salaires et sa libération du MOB. A signaler que Sidibé est l’unique étranger de l’effectif, suite à la décision du club burkinabé du RC Kadigou de bloquer le transfert de son attaquant, Ibeh.



- MC Alger. La direction du Mouloudia d’Alger, suite au refus du Malien Sidibé de signer, s’est vite rabattue sur une autre piste, celle du Malgache et ex-meneur de jeu de l’ES Sétif, Amada. Un accord a rapidement été trouvé et le jeune Malgache s’est engagé dans la soirée de lundi. Il rejoint ainsi l’autre Africain du Mouloudia, le Nigérian Barnabas Jr, et devient ainsi la 6e et dernière recrue du Doyen cet été.