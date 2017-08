Réagissez

- USMH. La direction de l’USM El Harrach, sous la conduite du revenant Abdelkader Manaâ, a bouclé avant-hier l’opération de renforcement de son équipe, avec l’engagement du milieu de terrain de la JSK, Mebarki, qui porte le nombre des recrues à 13. La veille (samedi soir, ndlr), la direction harrachie avait fait signer quatre éléments, en l’occurrence Delhoum (MC Oran), Baïteche (JS Kabylie), Aït Abdelmalek (NAHD) et Banouh (O Médéa).

13 nouveaux joueurs pour compenser le départ massif des membres de l’effectif de la saison écoulée, avec une véritable saignée, à l’image des Younes, Zeghba, Boulekhoua pour ne citer que ces éléments. A noter que Younes iftcène, qui avait annoncé sa démission vendredi dernier, a fini par revenir à de meilleurs sentiments en reprenant du service hier.

- USMA. Ayant repris le chemin des entraînements il y a un peu plus d’une semaine, les joueurs attaquent, depuis hier, la seconde phase de leur préparation à Alger, après avoir bénéficié d’une journée de repos. Une deuxième phase de préparation où les Algérois alterneront tests physique et travail technico-tactique et qui s’étalera jusqu’à la fin de cette semaine, avant le départ vers la Turquie, prévu vendredi, pour le stage précompétitif, qui s’étalera jusqu’au 16 de ce mois.

Sur un autre registre, l’USM Alger qui se retrouve sans joueur africain, après que la recrue burkinabé Ibeh ait été bloquée par son club du RC Kouba. A la fin du mercato estival, prévue pour hier soir minuit, la direction algéroise serait revenue à la charge pour le Malien du MO Béjaïa, Soumeiliya Sidibé, tout en pistant l’ex-Ententiste, le Malgache Amada.

- MC Oran. Le Mouloudia d’Oran, et à quelques heures de la clôture du marché des transferts estivaux, s’est adjugé une dernière recrue en la personne du défenseur central de la JSM Béjaïa, Slimane Allali, qui s’est engagé pour un contrat de deux saisons. Il faut dire que le nouvel entraîneur du MCO, le Tunisien El Moez Bouakaz, avait insisté auprès de sa direction pour le renforcement de l’axe de la défense, après avoir constaté un vide dans ce poste. Avec l’arrivée d’Allali, le Mouloudia clôt son opération recrutement, en engageant au total sept nouveaux joueurs.

- RC Relizane. Rien ne va plus au sein de la formation du RC Relizane, confrontée à de multiples soucis. Après la relégation et la procédure engagée auprès du TAS de Lausanne, le départ massif des joueurs, voilà que les quelques éléments toujours sous contrat boycottent les entraînements. En effet, le nouvel entraîneur du RCR, Youcef Bouzidi, s’est retrouvé avant-hier soir avec seulement quatre joueurs lors de la séance au stade, malgré les avertissements et menaces du président du club, Mohamed Hamri.

Une situation qui risque de se compliquer avec le départ annoncé du nouvel entraîneur, qui est loin d’être satisfait des conditions de travail, à moins d’un mois du coup d’envoi de la nouvelle saison. Sur un autre registre, la direction a enrôlé deux nouveaux éléments, Aïche (CR Belouizdad) et Benhazaz (Boumerdes), portant le nombre des recrues à trois, au moment où l’ex-capitaine de la JSK, Ali Rial, devait s’engager hier soir.