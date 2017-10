Football : Rabah Saadane nouveau DTN, Boualem Charef désigné DEN

Réagissez

L'ancien sélectionneur national, Rabah Saadane, a été désigné nouveau Directeur technique national (DTN), a annoncé dimanche la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

Saadane (72 ans), qui a conduit les Verts à deux phases finales de Coupe du monde (1986 au Mexique et 2010 en Afrique du Sud), succède ainsi à la tête de la DTN à Fodil Tikanouine qui a quitté son poste le mois de septembre dernier.

D'autre part, Boualem Charef a été nommé Directeur des équipes nationales (DEN). Le technicien, qui fêtera ses 59 ans en février prochain, a entraîné plusieurs clubs en Algérie notamment l'USM El-Harrach, réussissant à construire un collectif plein de confiance et de personnalité avec une matière première moins riche que celle de ses principaux rivaux. Saadane et Charef avaient fait équipe en 2003 à la tête de la barre technique des Verts, rappelle-t-on.

Le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, a procédé dimanche à lÆinstallation de Rabah Saadane et Boualem Charef à leurs postes respectifs. "L'installation s'est déroulée au milieu de la matinée au Centre technique national de Sidi-Moussa dans une ambiance familiale.

Le président de la FAF et ses deux interlocuteurs se sont mis dÆaccord sur tous les détails du contrat et sur les objectifs à atteindre à court, moyen et long termes", a précisé l'instance fédérale dans un bref communiqué.