Siège de la FIFA

La résolution de l’ONU contre les colonies israéliennes a renforcé les pressions sur la FIFA pour qu’elle prenne des mesures contre les clubs de football israéliens évoluant en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël, a indiqué jeudi l’ONG Human Rights Watch (HRW).

Le Conseil de sécurité de l’ONU a condamné vendredi dernier pour la première fois depuis 1979 la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés par l’Etat hébreu. Israël a qualifié cette résolution de «honteuse». Mais, selon HRW, une ONG américaine, cette résolution accroît les pression sur la Fédération internationale de football (FIFA) qui doit se prononcer le mois prochain sur le sort de six clubs de colonies israéliennes.

Ces six équipes de colonies israéliennes en Cisjordanie occupée évoluent dans plusieurs ligues israéliennes. Selon les groupes de défense de droits de l’homme, la participation de ces clubs de colons à ces compétitions constitue une violation du droit international. «La résolution de l’ONU rend beaucoup plus difficile pour la FIFA de prétendre qu’autoriser des clubs israéliens à jouer dans des colonies est acceptable», a affirmé à l’AFP Sari Bashi, une responsable de HRW.

«La résolution statue clairement que les colonies n’ont pas de validité juridique», a-t-elle affirmé, ce qui doit inciter les Etats et les organismes internationaux tels la FIFA à «établir une distinction entre Israël et les territoires occupés». Plus de 400 000 Israéliens vivent en Cisjordanie dans des colonies que la communauté internationale considère illégales et constituant un obstacle majeur à la paix. La FIFA devait statuer sur les six clubs de colons en octobre, mais elle a reporté sa décision à la prochaine réunion de sa direction les 9 et 10 janvier.

Les Fédérations israélienne et palestinienne de football sont membres de la FIFA. Sari Bashi a souligné que les dirigeants de la FIFA ont qualifié dans le passé la Cisjordanie de territoire «disputé» alors que la résolution de l’ONU parle clairement d’un territoire occupé par Israël. «Cette résolution va rendre plus difficile pour la FIFA de continuer à prétendre qu’elle s’abstient de faire de la politique en autorisant les clubs des colonies à continuer à jouer», a-t-elle affirmé. L’Association israélienne de football a accusé les Palestiniens d’entraîner le sport «du terrain de football sur celui de la politique».