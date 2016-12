Réagissez

Ryad Mahrez a été la satisfaction par excellence du football algérien.

Arrivé du Havre (France) à Leicester City (Angleterre) en 2013, il a réalisé une excellente saison 2015-2016 couronnée par le titre de champion d’Angleterre, le premier pour ce club qui n’avait rejoint la Premier League que deux saisons plus tôt. Et l’Algérien est pour quelque chose dans ce sacre. Ayant pris part à 37 matchs dans le championnat et 2 en Coupe de la Ligue, l’Algérien a réussi à inscrire pas moins de 17 buts. Il a également été l’auteur de 11 passes décisives, dont la majorité ont retrouvé les pieds du buteur du club, Vardy.

D’ailleurs, ce duo est devenu, au fil des matchs, la hantise des autres clubs anglais. Des prouesses qui ont valu à Mahrez d’être élu par les footballeurs de la Premier League anglaise, meilleur joueur de la saison. Une importante consécration pour la coqueluche des Algériens qui évolue dans l’un des championnats les plus relevés au monde.

Même si actuellement le joueur formé au Havre (France) réalise une mauvaise saison 2016-2017 — Leicester City n’arrive pas à rééditer les exploits de la saison passée — il n’en demeure pas moins que l’Algérien a marqué de son empreinte la saison 2015 – 2016. Classé 7e au Ballon d’or mondial et ayant décroché le titre de la BBC de «meilleur joueur africain de l’année», Mahrez se dirige tout droit vers le sacre africain que va attribuer la CAF le 5 janvier prochain. Après Belloumi et Madjer, Mahrez sera probablement le troisième Algérien à remporter le trophée du Ballon d’or africain.