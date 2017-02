Football : La LFP sommée de se conformer à la réglementation

Réagissez

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a sommé la Ligue de football professionnel de se conformer à la loi organique régissant les associations en Algérie.

Le département du ministre Ould Ali a envoyé, lundi dernier, une correspondance à la Ligue de football professionnel, présidée par Mahfoud Kerbadj, en plus d’une copie adressée à la Fédération algérienne de football. Le MJS a rappelé, dans cette missive, l’obligation de la LFP de conformer ses statuts avec la loi 13-05 du 31 juillet 2013 ainsi que le décret exécutif n°14-330 du 27 novembre 2014. Il faut savoir que ce n’est pas la première fois que la LFP est rappelée à l’ordre.

Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales avait saisi, à plusieurs reprises, la Ligue de football professionnel, mais aussi la FAF afin de mettre fin à cette situation, en vain. Au niveau du ministère de l’Intérieur, mais aussi du ministère de la Jeunesse et des Sports, on considère que la LFP agit dans l’illégalité depuis… 2011. Toutefois, ce «rappel à l’ordre» du MJS est une manière de dire que la Ligue de football professionnel n’a plus aujourd’hui une existence légale, comme d’ailleurs de nombreuses autres ligues. L’article 54 du décret exécutif n°14-330 du 27 novembre 2014 avait fixé comme dernier délai, pour la mise en conformité des statuts, la date du 3 décembre 2015. Ce qui n’a pas été fait par la LFP.

Ainsi, il faudra à présent la tenue d’une assemblée générale constitutive pour désigner les membres fondateurs selon les statuts du ministère de l’Intérieur avant d’organiser une assemblée générale extraordinaire pour la mise en conformité des statuts de cette structure, qui gère le championnat de football professionnel avec la loi du 31 juillet 2013 et le décret du 27 novembre 2014. Pour l’heure, la Ligue de football professionnel maintient son calendrier avec l’assemblée générale ordinaire, ce dimanche à 15h30, au Centre technique national de Sidi Moussa.