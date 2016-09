Football : La JSM Tiaret veut évoluer

Réagissez

Les nombreux fans d’Ezzerga ont vécu un été 2016 pas comme les autres et, pour cause, la délivrance, au bout d’une longue attente, est arrivée et avec le rêve que l’équipe retrouve des galons qu’elle a perdus au fil des ans par la grâce d’individus mus par l’assouvissement de leurs seuls intérêts égoïstes.

Depuis l’officialisation de sa rétrogradation en division interrégions à l’issue d’une saison footballistique cauchemardesque, les jeunes amoureux furent comme sonnés. Certains, il y en a eu quand même des dizaines, ont cru alors que beaucoup désespéraient de voir le club déclarer forfait. Jusqu’à il y a une semaine, pas de repreneurs en dépit de potentiels candidats. Les différentes assemblées générales tenues dont celle qui a regroupé une dizaine de membres pour approuver le bilan de l’exercice écoulé, ont été chétives et n’ouvraient pas de perspectives. C’est alors qu’un homme surgit et décide de tout prendre à son compte.

Enfin, après qu’il eut l’aval sinon l’engagement moral de le régulariser. Cet homme n’est autre que Rachid Naak, ex-président de section et non moins controversé homme capable du pire comme du meilleur. Cette année, en ramenant dans ses bagages pas moins de 19 joueurs de divers horizons et un entraineur, il ne promet rien d’autre que l’accession.

Alors que tout était morose, les amoureux du club commence à rêver de voir la JSMT évoluer un cran au dessus. Les joueurs qui ont participé à sa chute sont partis vers d’autres cieux. Ils quittent un bateau ivre sauvé finalement du naufrage. Jamais de mémoire de Tiareti, la JSMT n’a connu une telle impasse. Les aventuriers qui ont précipité ce club vers les abysses allaient l’enfoncer en l’effaçant des mémoires pour de sombres calculs. Naak, quoi qu’on dise de lui, l’histoire retiendra qu’il a été, une fois encore, le sauveur miracle.

Lui et sa troupe que dirigera désormais l’entraineur Karim Bensafi. Les joueurs expérimentés engagés dont Motrani, Bousselha, Sahnoune, Rahou et Derradji, entre autres, soit au total 19 nouveaux joueurs plus trois rescapés que sont Benali, Safa et Matmati, sont entrés depuis hier dans le vif du sujet. Un stage attend les Bleu et Blanc sur les hauteurs de Lalla Setti, à Tlemcen. Bensafi compte y établir sa préparation dans un site adéquat avec à la clé huit matchs amicaux avant l’entame de la nouvelle saison.