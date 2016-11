Football : L´ancien joueur de FC Barcelona, Samuel Eto'o, risque dix ans de prison pour fraude fiscale

Réagissez

L’administration Espagnole ne rigole pas avec la fraude Fiscale. elle veut imposée une peine d'emprisonnement de plus de 10 ans à l'encontre de l'ex-attaquant de FC Barcelona, Samuel Eto'o , pour des crimes économiques qu'il aurait commis entre 2006 et 2009.

Valencia ( Espagne)

de notre correspondant

Accusé d’avoir fraudé entre 2006 et 2009, Samuel Eto’o, risque une lourde peine de prison et une amende record. Le ministère public, désire ainsi, que l'attaquant soit condamné à rembourser au fisc, un montant de 14,3 millions d'euros au total, majoré des intérêts et d'amendes, pour avoir évité de payer 3,9 millions de taxes sur trois ans aux impôts. Il requiert une peine d’un an et demi pour la fraude présumée de l’année 2006, et une de trois ans pour chacune des trois années suivantes, jusqu’en 2009. Les procureurs exigent les mêmes sanctions à l'endroit de son agent de l'époque, Jose Maria Mesalles Mata.

En juillet, Lionel Messi et son père ont été condamnés à 21 mois de prison pour évasion fiscale, bien qu'ils n'aient pas été emprisonnés puisque les peines de moins de deux ans pour une première infraction sont habituellement suspendues en Espagne. Neymar et le FC Barcelone sont aussi la cible de procédures judiciaires en lien avec le transfert du Brésilien.

Le désormais joueur d’Antalyaspor considère que Josep Maria Mesalles, son ex agent jusqu’à 2011, est le seul responsable.Les deux hommes sont d'ailleurs en guerre depuis 2011, pour une affaire d’investissements immobiliers. Samuel Etóo , avait déjà déposé une plainte contre son ancien agent en 2013 pour des faits d’escroquerie et de détournement de fonds.

Entre 2006 et 2009, Samuel Etóo Barcelone, a gagné trois Championnats d’Espagne, une Coupe du Roi, deux Supercoupes d’Espagne et deux Ligues des champions.