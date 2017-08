Football - Europa League : Arsenal dans un groupe solide, plus aisé pour l'AC Milan

Réagissez

Arsenal est tombé dans un groupe difficile en poules de l'Europa League avec Bate Borisov, Cologne et l'Etoile Rouge Belgrade, selon le tirage effectué vendredi à Monaco.

L'AC Milan, autre favori de l'épreuve, a eu un tirage plus aisé avec l'Austria Vienne, Rijeka et l'AEK Athènes. La finale aura lieu le 16 mai 2018 à Lyon et l'OL a hérité d'un gros client dans sa poule avec Everton, où est revenu cet été Wayne Rooney, l'ancien capitaine emblématique de Manchester United qui y avait été formé. L'Atalanta Bergame et Apollon Limassol complètent cette poule.

Par ailleurs, c'est Paul Pogba (Manchester United) qui a été sacré vendredi meilleur joueur de la saison passée en Europa League.

Les groupes

Groupe A: Villarreal (ESP), Maccabi Tel Aviv (ISR), Astana (KAZ), Slavia Prague (CZE)

Groupe B: Dynamo Kiev (UKR), Young Boys Berne (SUI), Partizan Belgrade (SRB), Skënderbeu (ALB)

Groupe C: Braga (POR), Ludogorets (BUL), Hoffenheim (GER), Istanbul Basaksehir (TUR)

Groupe D: AC Milan (ITA), Austria Vienne (AUT), Rijeka (CRO), AEK Athènes (GRE)

Groupe E: Lyon (FRA), Everton (ENG), Atalanta Bergame (ITA), Apollon Limassol (CYP)

Groupe F: FC Copenhague (DEN), Lokomotiv Moscou (RUS), Sheriff Tiraspol (MDA), FC Zlin (CZE)

Grouge G: Vitoria Plzen (CZE), Steaua Bucarest (ROU), Hapoël Beer-Sheva (ISR), FC Lugano (SUI)

Groupe H: Arsenal (ENG), Bate Borisov (BLR), FC Cologne (GER), Etoile Rouge Belgrade (SRB)

Groupe I: Salzbourg (AUT), Marseille (FRA), Vitoria Guimaraes (POR), Konyaspor (TUR)

Groupe J: Athletic Bilbao (ESP), Hertha Berlin (GER), Zorya Luhansk (UKR), Ostersund (SWE)

Groupe K: Lazio Rome (ITA), Nice (FRA), Zulte Waregem (BEL), Vitesse Arnhem (NED)

Groupe L: Zenit Saint-Petersbourg (RUS), Real Sociedad (ESP), Rosenborg (NOR), Vardar (MKD)