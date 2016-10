Football : Cesare Prandelli, nouvel entraineur de Valencia CF

Réagissez

Cesare Prandelli est désormais, le nouvel entraîneur du FC Valence. Après la rumeur sur Laurent Blanc, c'est finalement l'Italien de 59 ans qui s´est installé sur le banc de Valencia club de football, en grande difficulté depuis plusieurs mois.

Valence (Espagne)

De notre Correspondant

Les noms de Marcelino ou encore de Rudi Garcia ont aussi été cités, mais les Valenciens ont fini par engager l’ancien coach de la Parme et de la Fiorentina, qui va notamment pouvoir s’appuyer sur Diego Alves, Nani, Diego Alves , Mangala, bakali, Garay, Suarez et parejo pour redresser la barre. Malgré les départs de Shkodran Mustafi, Paco Alcacer,Sofiane Feghouli et André Gomes, le potentiel est toujours là.

Prandelli, 59 ans, était sans club depuis son licenciement de Galatasaray en novembre 2014. L'Italien a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2018 avec la formation espagnole.. Il s'est surtout illustré avec la Fiorentina et la sélection italienne. En 2007, il avait atteint les demi-finales de la Coupe de l'UEFA. En 2010, il avait été nommé sélectionneur de l'Italie. Durant son mandat, la Squadra était arrivée en finale de l'Euro 2012 avant de s'incliner 4-0 contre l'Espagne. Il avait démissionné après l'élimination de l´italie au premier tour du Mondial 2014. Prandelli, a notamment remporté en tant que joueur trois titres de champion d'Italie (1981, 1982, 1984) et une Ligue des champions (1985) avec la Juventus.

Prandelli, est le quatrième entraîneur de Valence en un an. Nuno Espírito Santo, Gary Neville et Pako Ayestaran l'ont précédé sur le banc de Valence, actuel dix-huitième de la Liga (6 points).

L´actuel coach de Valencia Club de football, a suivi des tribunes de Mistalla , la rencontre contre Atletico Madrid, le 02 octobre, ou, le valencia CF s´est incliné par 2 buts à Zéro. Prandelli, fera sa première sortie le 16 octobre contre le Sporting de Gijon.