Les clubs de football amateur vivent mal l’intersaison. C’est la période qu’ils redoutent le plus, parce qu’elle coïncide avec l’obligation de s’acquitter, impérativement, des frais d’engagement vis-à-vis de la Ligue, alors que les caisses des clubs sont désespérément vides, après une harassante saison au cours de laquelle les finances ont été très sollicitées pour boucler le parcours.

En juillet-août, la hantise a envahi les dirigeants qui devaient faire face à de multiples sorties d’argent pour prendre le départ de la nouvelle saison. Au fil des ans et de la crise financière galopante qui n’épargne plus aucun secteur, les clubs amateurs sont obligés de faire de la gymnastique pour répondre aux énormes exigences fixées par la Fédération pour pouvoir participer aux compétitions organisées par la Ligue. La politique prônée par la Fédération va à l’encontre de sa mission première, à savoir «promouvoir et développer le football», et des intérêts des clubs qui seront dans l’incapacité de répondre au cahier des charges fixé par la Fédération. Alors que la Loi fondamentale consacre le droit des citoyens à pratiquer le sport, des clubs de football amateur, avec des centaines de jeunes, sont contraints de mettre la clé sous le paillasson, faute de moyens financiers. Ce qui se passe actuellement dépasse tout entendement. Alors que la Fédération est immensément riche au point de projeter la construction d’un hôtel 5 étoiles, de procéder à un dépôt dans le cadre de l’emprunt obligataire, c’est-à-dire 800 milliards de centimes pour l’hôtel et 650 milliards de centimes pour l’emprunt obligataire, des clubs amateurs de l’Algérie profonde ne disposent même pas du minimum pour garantir aux jeunes de jouer au football. Au fil des ans, le foot amateur est devenu le parent pauvre du football algérien alors qu’il est le vivier, le socle sur lequel doit reposer tout l’édifice du ballon rond.

Cette vision élitiste doit être rapidement réformée et adaptée aux (dures) réalités du football algérien. Est-il concevable, par exemple, de fixer à 1,5 million de dinars et 1 million de dinars les frais d’engagement des clubs de DNA et LIRF, tandis que les clubs pros ne versent que 3 millions de dinars pour le même motif ? Les premiers (amateurs) tournent avec un budget qui va de 7 à 8 millions de dinars à 20, 25, voire 30 millions de dinars, alors que les seconds (pros) tournent avec des budgets allant de 30 millions de dinars jusqu’à 80 millions de dinars, sachant que les ressources des uns et des autres sont incomparables.

La Fédération serait bien inspirée de revoir complètement ce chapitre. Pourquoi ne pas aller jusqu’à baisser profondément le plafond des frais d’engagement des clubs, étaler le paiement selon un échéancier raisonnable ? Ce sont là des pistes tout à fait envisageables.

Une certitude : le football amateur ne peut s’accommoder d’une politique qui a programmé sa disparition à moyen terme.