Réagissez

Le tournoi de football d’El Djazaïria Cup des U-12 a pris fin hier au stade Bensiam de Hussein Dey avec la consécration de formation d’Al Mouradia.

Cette dernière s’est imposée en finale devant l’équipe de Staouéli par le score de 2 buts à 1 au terme d’une partie très disputée. Le rédacteur en chef du service sport de la chaîne de télévision, Mohammed Djadi, dira à la fin de ce tournoi : «Ce tournoi est une première expérience pour la chaîne. Nous sommes très contents que celui-ci se soit déroulé dans de bonnes conditions.

On espère avoir plus de participants lors des prochaines éditions.» De son côté, Nour Benzekri a affirmé : «Il y a une bonne organisation en dépit du fait que le tournoi soit organisé en si peu de temps, soit en deux mois. Il y a eu 25 équipes engagées. Le niveau a été intense, à l’image de la finale qui a été très disputée. On s’attendait à voir des joueurs talentueux, mais pas autant. Il y avait pratiquement deux à trois éléments qui émergeaient dans chaque équipe. Il faut prendre en charge ces jeunes issus de différents quartiers.» Des trophées et des médailles ont été décernés aux deux équipes en plus du titre de meilleur joueur du tournoi ainsi que le meilleur gardien. La formation d’Al Mouradia représentera l’Algérie dans un tournoi qui aura lieu en France. Plusieurs officiels et gens du monde du football étaient présents à cette finale. Il y avait Rabouh Haddad, Kheireddine Zetchi, Mokhtar Kalem, Mustapha Kouici, Hocine Achiou, Ahmed Gasmi, Farid Ghazi, Youcef Bouzidi et l’ancien arbitre international Mohamed Bichari, pour ne citer que ceux-là.