MC Alger. Le doyen des clubs algériens pourrait fort probablement recevoir cette saison au stade du 5 Juillet. La LFP, qui avait refusé les doléances des dirigeants mouloudéens, estimant que l’enceinte olympique est réservée uniquement aux derbies algérois, pourrait revenir sur sa décision dans la mesure où le stade Omar Hamadi de Bologhine est déjà programmé pour les matchs de l’USMA et du PAC. La décision finale sera connue dans les prochains jours. Lors de la première journée, le MCA se déplacera à Biskra pour y affronter le nouveau promu, l’USB, vendredi.

A. S.

USMH. La succession à Abdelkader Manaâ est ouverte. Le président harrachi, nous dit-on, refuse de se présenter pour un autre mandat. Trois candidats pour le moment postulent au poste de président du club. Il s’agit de Lefki, Bensmara et Arroudj. Une réunion devrait avoir lieu pour déterminer les critères de candidature et éventuellement arrêter la date de l’AGE. En attendant, l’USMH, qui est rentrée de son stage effectué en Tunisie, reprendra les entraînements en ce début de semaine pour préparer son premier match contre l’ESS qui aura lieu au stade du 8 Mai 1945 à huis clos. A. D.



EN Féminine. La sélection nationale de football féminine qui prépare les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2018, prévue au Ghana, poursuit sa préparation au centre de Tikjda jusqu’au 22 août sous la houlette de l’entraîneur national Azzedine Chih. Ce premier regroupement réservé au volet physique a vu la participation de 24 joueuses. Un autre regroupement au même endroit aura lieu du 25 au 31 septembre avec le même groupe, a annoncé la FAF sur son site internet. A. B.

UNAF (U15). La Commission des compétitions de l’Union nord-africaine de football (UNAF) tiendra, aujourd’hui à Rabat, sa réunion technique pour le tournoi de football des U15, qui aura lieu dans la capitale marocaine à partir de demain et jusqu’au 24 août, avec la participation de quatre nations : l’Algérie, la Tunisie, la Libye et le Maroc. L’Egypte s’est excusée et ne prendra pas part à ce tournoi. Lors de cette réunion, la commission technique procédera au tirage au sort du tournoi qui se déroulera sous forme d’un mini-championnat, annonce l’UNAF. Cette compétition permettra aux pays participants de préparer les éliminatoires de la CAN-2019. A. C.

MOB. Le MOB reprendra le chemin des entraînements aujourd’hui à partir de 18h au stade de l’UMA pour préparer la première journée du championnat de Ligue 2, qui aura lieu vendredi prochain à domicile. Cette dernière phase de préparation sera consacrée aux derniers réglages pour espérer aborder la nouvelle saison dans les meilleures conditions. Le coach Mustapha Biskri s’est montré satisfait des conditions dans lesquelles s’est effectué le stage et surtout la préparation de la nouvelle saison puisqu’il a laissé entendre que son équipe est enfin prête pour aborder le championnat. Cela dit, les Béjaouis, qui ont connu un remaniement durant cette période des transferts avec l’arrivée de nouveaux éléments, comptent jouer à fond leurs chances pour l’accession. L. H.