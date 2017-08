Réagissez

CSC : a priori, le CS Constantine a réalisé une bonne opération cet été en engageant le joueur burkinabé, Ousmane Junior Sylla. En effet, selon les médias de ce pays, ce dernier a été désigné par la Fédération burkinabè de football meilleur joueur de la saison 2016-2017. Ce milieu défensif de 26 ans évoluait la saison passée au sein du club de RC Kadiogo. Il a signé un contrat de trois ans avec le CSC. Il faut rappeler que dès son élection à la tête de la FAF, en mars dernier, Kheireddine Zetchi avait aboli l’interdiction de recrutement des joueurs étrangers.

Engagement : le dernier délai pour l’engament des clubs professionnels (Ligues 1 et 2) avait été fixé au 15 août. La Ligue de football professionnel (LFP) a rappelé, dans un communiqué, que «tout dépôt enregistré entre les 16 et le 20 août 2017 sera sanctionné par une amende de deux cent mille (200 000) dinars». Par ailleurs, «au-delà de la date du 20 août, aucun dossier ne sera pris en considération et le club non engagé ne prendra pas part au championnat de la saison 2017/2018»,ajoute le communiqué A rappeler que l’entame du championnat professionnel est fixée pour le week-end du 25 et 26 août.

1re journée : la LFP a dévoilé, hier, le calendrier de la première journée de la Ligue 1 prévue durant le week-end du 25 et 26 août courant. Quatre rencontres sont programmées pour le vendredi, en l’occurrence CS Constantine-NA Hussein Dey, Olympique Médéa-DRB Tadjenanet, CR Belouizdad-USM Bel Abbès et US Biskra-MC Alger, alors que les quatre matchs restants (USM Alger-Paradou AC, ES Sétif-USM El Harrach, JS Kabylie-JS Saoura et MC Oran - USM Blida) auront lieu samedi. Seuls trois des huit matchs sont prévus en nocturne (21h). Il s’agit de USMA-PAC, CSC-NAHD et ESS-USMH. Les autres rencontres débuteront à 17h.

Bougherra : Madjid Bougherra, celui qui fut intégré pendant un moment dans le staff de l’équipe nationale de football, a rebondi dans le championnat qatari. L’ancien international algérien a été nommé entraîneur de l’équipe des moins de 23 ans du club Al Dahil. En plus de ses matchs en sélection nationale, l’ancien joueur de Glasgow Rangers (Ecosse) avait joué au Qatar entre 2011 et 2014. L’année dernière, il avait annoncé sa fin de carrière. Bougherra a été «coordinateur» des Verts durant la CAN-2017.

Matmour : l’ancien international algérien, Karim Matmour, âgé de 32 ans, va jouer cette saison en Australie. Il a signé un contrat d’une année avec le club Adelaïde United. Matmour évoluait jusque-là dans le club allemand Munich 1860 avec lequel il était en contrat jusqu’en 2018. Mais ce dernier a été résilié puisque le club a rétrogradé en 3e Division. Il faut rappeler que l’Algérien n’a plus été convoqué en équipe nationale depuis 2012. C’est lui qui avait annoncé prématurément sa retraite internationale. K. G.