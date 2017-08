Réagissez

USM Alger. Les Rouge et Noir ont signé, vendredi soir, leur deuxième large victoire de suite à Izmit (Turquie) où ils effectuent leur stage d’intersaison, en battant les qataris d’Al Kharitiyath sur le score de 4 à 1, sur des réalisations de Chafaï, Boumechra (doublé) et Benyahia. Une large victoire qui intervient deux jours après le premier succès face aux Turcs de Mersin Idman (5-1).

Les poulains de Paul Put, qui ont bénéficié d’une journée de repos et d’un quartier libre samedi, disputeront un troisième match cet après-midi face à une autre formation turque de deuxième division, en l’occurrence Sultanbeyli Belediye Spor. Le staff technique est à la recherche d’un quatrième sparring-partner à affronter, avant le retour à Alger prévu en fin de semaine.

Paradou AC. De retour parmi l’élite après plusieurs saisons en division inférieure, la direction du Paradou AC a décidé de domicilier ses matchs de la nouvelle saison au stade Omar Hamadi de Bologhine. Le PAC, qui a terminé leader du championnat de la Ligue 2 la saison écoulée, plusieurs semaines avant son terme, quitte ainsi le stade de Dar El Beïda qui lui avait porté chance. Pour rappel, le PAC est une équipe de quartier à Hydra où elle est officiellement domiciliée, sans avoir le loisir d’y évoluer, notamment en championnat professionnel en raison de l’exiguïté du stade de Hydra qui est loin de répondre au cahier des charges du championnat professionnel.

USM el Harrach. En stage depuis une semaine à Aïn Draham en Tunisie, la formation de l’USM El Harrach est loin de rassurer en prévision de la nouvelle saison. Ayant connu une saignée dans ses effectifs en sus du changement à la tête de la barre technique, avec la nomination de Younes Ifticène, les Harrachis se sont inclinés lors de leurs deux premiers matchs amicaux, sur une lourde défaite d’abord face à l’ES Sahel (4-0), jeudi dernier, suivie d’un autre revers face au CABBA (2-1), pensionnaire de la Ligue 2. Les Harrachis auront l’occasion de se racheter aujourd’hui, avec deux matchs au menu. Le premier à Tabarka face à Al Saïliya du Qatar avec l’équipe type qui se déplacera sous la conduite d’Ifticène, alors que les remplaçants sous la conduite des adjoints Bechouche et Benomar affronteront la formation d’Al Khalledj Al Saoudi.

MO Béjaïa. Les Crabes se trouvent depuis vendredi dernier à Dar El Beïda, à Alger, en prévision de leur dernier stage de préparation, avant l’entame de la compétition officielle prévue, pour rappel, le 25 août courant. Les Béjaouis ont disputé leur première rencontre amicale samedi soir face à la formation de l’USM Blida au stade annexe de Mustapha Tchaker. Par ailleurs, deux autres rencontres amicales sont au programme, puisque les poulains de Mustapha Biskri devront affronter le Paradou AC et le GC Mascara, avant de rentrer à Béjaïa pour préparer le premier match du championnat, en accueillant l’ASM Oran au stade de l’UMA.L. Hama

Transfert. Le milieu de terrain international algérien de West Ham, Sofiane Feghouli, est depuis hier à Istanbul, la capitale turque, où il devrait s’engager avec la réputée formation de Galatasaray pour un contrat de 5 ans. L’international algérien, qui a annoncé son déplacement en Turquie à travers son compte Twitter, met ainsi fin aux spéculations entourant son avenir. Ciblé par le club turc depuis plusieurs semaines, les négociations entre West Ham et Galatasaray semblent donc enfin avoir abouti à un accord, avec Feghouli qui quitte ainsi le championnat d’Angleterre après seulement deux saisons, en provenance de la Liga espagnole et du FC Valence. Un nouveau challenge pour le meneur de jeu des Verts, qui compte relancer sa carrière après deux années délicates avec West Ham.