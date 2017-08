Réagissez

DRB Tadjenanet : L’entraîneur Abderrahmane Mehdaoui a jeté l’éponge de la tête de la barre technique du club de Ligue 1 le DRB Tadjenanet, aussitôt arrivé.

Il n’a finalement été le coach de ce club que pendant 48 heures. C’est Abdelkrim Bira qui devrait le remplacer. Celui-ci devait même se déplacer dès aujourd’hui en Tunisie où le Difaâ est en regroupement. Mais, il a changé d’avis à la dernière minute. Selon des indiscrétions, Mehdaoui et Bira ont renoncé à entraîner ce club en raison de désaccords avec la direction. Il faut signaler que le DRBT disputera aujourd’hui un match amical face à l’US Biskra. Une autre rencontre est prévue lundi face au MC Saïda. Ces deux clubs algériens se trouvent également sur place pour des stages de préparation. Les dirigeants du Difaâ ont, selon leurs dires, obtenu l’aval des responsables du club qatari de Sailiya pour un match amical.



USM Blida : L’USM Blida vient déjà de consommer un entraîneur alors que la saison n’a pas encore commencé. Arrivé durant cette intersaison, Farid Zemiti a démissionné de la barre technique du club après quelques jours seulement. Constatant les multiples problèmes existant au sein du club, à commencer par le non-payement des salaires des joueurs, celui-ci a préféré se retirer avant que les choses ne se compliquent davantage. Et la direction de l’USMB, club qui a enregistré cette saison son retour parmi l’élite, n’a pas trop tardé pour lui trouver un successeur. Il s’agit de Samir Boudjaârane, qui avait drivé auparavant des équipes comme le NA Hussein Dey ou le RC Kouba. Il faut rappeler en dernier lieu que l’équipe de Blida est dirigée depuis quelques semaines par un nouveau directeur en la personne de Chouaïb Alim qui, sur décision de son conseil d’administration, a remplacé Smaïl Berdaoui.

Maroc : La Fédération marocaine de football (FRMF) a annoncé hier que le pays a déposé sa candidature au niveau de la Fifa pour l’organisation de la Coupe du monde 2026. C’est le second dossier qui est déposé au niveau de l’instance internationale au sujet de cette édition après celui, conjoint, des Etats-Unis, du Canada et du Mexique. Il faut noter que ce Mondial verra la participation de 24 équipes et non pas 16. L’Afrique du Sud est le seul pays africain à avoir organisé la Coupe du monde (2010). Le Maroc avait déposé sa candidature par le passé pour différentes éditions, mais sans résultat. Le nouveau patron de l’instance footballistique africaine, le Malgache Ahmad Ahmad avait déclaré récemment que le «Maroc était capable d’organiser le Mondial 2026». Mais cela risque d’être difficile avec une candidature commune Etats-Unis-Canada-Mexique.