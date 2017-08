Réagissez

EN. Annoncé comme nouvelle recrue de l’AS Monaco, champion de France en titre, l’international algérien Rachid Ghezzal a officialisé son engagement, hier, avec le club monégasque.

L’ex-meneur de l’Olympique Lyonnais, libre de tout engagement depuis l’expiration de son contrat le 30 mai dernier, a passé avec succès la visite médicale effectuée hier matin, avant de passer à la signature de son contrat qui le liera désormais à l’AS Monaco pour les cinq prochaines années.



USMA. En stage en Turquie depuis vendredi dernier, la formation de l’USM Alger entamera sa série de matchs amicaux aujourd’hui (16h), à Izmit, en affrontant la formation de Mersin Idman, une équipe pensionnaire de la deuxième division turque et qui a évolué la saison dernière en D1. La seconde rencontre pour les Algérois est prévue ce vendredi face à la formation qatarie d’Al Kharitiyath Sport. Par ailleurs, Benkhemassa, libéré vendredi dernier du stage de la sélection des locaux A’, a rejoint ses coéquipiers hier et entamera le travail dès aujourd’hui, avec le reste du groupe.

CAN-2019. Adversaire de l’Algérie dans les éliminatoires de la CAN-2019 et coleader du groupe D, en compagnie des Verts, la sélection du Bénin risque d’être exclue de ces éliminatoires et de toutes autres compétitions internationales sous un mois. La commission de discipline de la FIFA vient en effet de sommer la Fédération béninoise de football d’indemniser son ancien sélectionneur, le Français Didier Ollé-Nicolle, qui réclame ses deux ans de bail au titre de rupture abusive de contrat. Condamnée à une amende de 13 000 euros, la fédération béninoise a un délai d’un mois pour indemniser le technicien, faute de quoi une suspension sera prononcée à son encontre.

DRB Tadjenanet. La direction du DRB Tadjenanet semble avoir trouvé le successeur de son entraîneur démissionnaire, le week-end dernier, en l’occurrence Ighil Meziane. Le président du DRBT, Tahar Gueraïche, a, en effet, eu l’accord de principe d’un autre ancien sélectionneur national pour reprendre en main la barre technique du club, à savoir Abderrahmane Mehdaoui. Ce dernier, qui a confirmé ses contacts avec la direction du DRBT et surtout donné son accord de principe pour driver l’équipe, devra rallier avant la fin de semaine la Tunisie, où l’équipe sera en stage de préparation d’intersaison dès aujourd’hui.



JSM Béjaïa. Les Béjaouis ont livré leur première joute amicale, dimanche soir, à l’occasion du stage qu’ils effectuent à Zéralda, en donnant la réplique au nouveau promu parmi l’élite, le Paradou AC, au stade de Bologhine. Une rencontre qui s’est soldée par un score de parité de (2-2). A la fin du match, l’entraîneur Mounir Zeghdoud s’est montré satisfait de la réaction de ses joueurs en déclarant : «Nous sommes satisfaits de la réaction de nos joueurs qui ont été bons et qui ont fourni une belle prestation. Le résultat technique importe peu dans ce type de match, car on doit en profiter pour apporter des correctifs et assurer une bonne aptitude en prévision du coup d’envoi du championnat.»

Les Béjaouis affronteront cet après-midi en amical un autre nouveau promu, à savoir l’USM Blida, au stade Mustapha Tchaker.