Réagissez

- Belkalem. Pratiquement à l’arrêt depuis près de deux saisons, n’étant plus convoqué en équipe première de Watford (Premier League anglaise), l’ex-défenseur international Essaïd Belkalem compte relancer sa carrière et rebondir en Ligue 2 française au sein de la formation d’Orléans Loiret Football, avec laquelle il s’est engagé, lundi soir, pour une saison. L’ancien défenseur de la JS Kabylie retrouvera deux anciens internationaux, Antar Yahia et Karim Ziani, mais aussi Farid Beziouène qui a fait un passage chez les Canaris lors de la saison 2013-2014.

- CR Belouizdad. Le Chabab de Belouizdad ne sera pas dirigé demain, à l’occasion de la réception de la JS Saoura (3e J du championnat), par le revenant Alain Michel. De retour aux affaires techniques du club, le technicien n’a pas encore obtenu sa licence pour driver l’équipe en match offi-ciel. En cause, le refus de l’ex- coach, Fouad Bouali, de résilier son contrat, bloquant ainsi la délivrance d’une licence pour Alain Michel, qui fait son come-back trois mois après avoir quitté le CRB. Limogé après deux journées de championnat, Fouad Bouali refuse de signer la résiliation de son contrat avec le Chabab tant qu’il n’a pas rencontré le président Réda Malek.

- USM Blida. Reléguée en Ligue 2, la formation de l’USM Blida débutera le championnat, ce week-end, sans son entraîneur en chef, le Palestinien Saïd Hadj Mansour. Ce dernier ne s’est pas fait délivrer une licence pour driver le club de la ville des Roses sur décision de la DTN au motif que le technicien n’a pas présenté de diplôme CAF-A ou un titre équivalent, comme exigé par l’instance fédérale que dirige Taoufik Korichi. C’est un des techniciens des jeunes catégories qui devrait le remplacer sur le banc vendredi à Skikda.