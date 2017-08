Réagissez

Zinedine Ferhat.

L’ancien international espoir et ex-ailier de l’USM Alger, Zineddine Ferhat, et pour sa seconde saison de suite avec le pensionnaire de la Ligue 2 française, le Havre AC, fait sensation en ce début de saison, en se distinguant par deux passes décisives et un but, après seulement deux journées de championnat. Le week-end dernier, Zineddine Ferhat a régalé en déplacement face à Tours, en étant à l’origine des trois buts de son team, avec deux passes décisives, et à l’origine du dernier but. Ferhat a récidivé vendredi dernier, en contribuant au second succès de suite du Havre, en inscrivant le quatrième et dernier but lors de la victoire à domicile face à Auxerre.

Un début de saison en fanfare pour l’ex-usmiste, ce qui pourrait bien lui entrouvrir de nouveau les portes de la sélection première à moins d’un mois de la double confrontation face à la Zambie.K. G.



Paradou AC.

La formation du Paradou AC est en passe de réaliser un véritable exploit, en transférant un second joueur en Europe cette saison. En effet, après le jeune Attal qui s’est engagé avec la formation belge du KV Courtrai à titre de prêt, c’est au tour du jeune international espoir des A’, l’attaquant Tayeb Meziani (21 ans) de lui emboîter le pas. En effet, le jeune attaquant, second meilleur buteur du championnat de Ligue 2 la saison écoulée, s’engagera avec le Havre (Ligue 2) et rejoindra l’autre Algérien, Zineddine Ferhat. Un transfert confirmé par le club havrais via un tweet où on pouvait lire : «Un nouvel espoir algérien est en passe de devenir Ciel et Marine, Tayeb Meziani en approche… à suivre.» C’est dire que le Paciste n’est pas loin de conclure, lui qui avait réussi ses tests avec Rennes au mois de mai dernier, sans pour autant s’engager.T. A. S.

Ghezzal. Libre de tout engagement depuis le 30 mai dernier, en arrivant au terme de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, l’international algérien Rachid Ghezzal ne quittera finalement pas le championnat de France. En effet, sollicité en Italie et en Turquie et même en Angleterre où il avait quelques touches, le frère de Abdelkader s’engagera finalement avec le champion de France en titre, l’AS Monaco. Selon certains sites spécialisés, Ghezzal a tout conclu avec l’ASM. Il se serait entendu pour un contrat de cinq ans, qu’il devrait parapher demain.N. H.

Mahrez. L’Algérien le plus suivi cet été dans le mercato estival en Europe est sans conteste l’attaquant de Leicester, Riyad Mahrez. Donné partant depuis plusieurs semaines, l’Algérien n’a toujours pas bougé, mais les choses devraient s’accélérer dans les prochains jours, puisque les Italiens de l’AS Rome semblent faire le pressing pour s’adjuger les services du meilleur joueur du championnat d’Angleterre en 2016. Ainsi, et selon certaines informations, les Italiens de la Roma viennent de faire une troisième offre à la direction de Leicester, qui avait refusé les deux premières. T. A. S.

USM Alger. La formation algéroise de l’USMA qui s’est déplacée vendredi en Turquie pour son stage de préparation d’intersaison est à pied d’œuvre à Kartepe, dans les hauteurs de Izmit (1600 m d’altitude) en Turquie. Les protégés du coach belge Paul Put ont entamé, hier, leur préparation avec du biquotidien programmé par le technicien belge. A noter que pour ce déplacement, la délégation algéroise a vu le retour du défenseur central Benyahia qui boudait depuis le début de la préparation, en prenant part au déplacement de l’équipe à Kartepe. Par ailleurs, les trois retardataires, à savoir Benkhemassa, non retenu en sélection première, ainsi que Sidibé et Boukhena rejoindront le groupe au courant de la semaine, selon un communiqué de la formation usmiste. T. A. S.