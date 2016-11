Réagissez

Fodil Oulkhiar s’est éteint hier à Alger à l’âge de 72 ans. Le regretté a accompli une carrière de footballeur exemplaire. Après ses débuts au Hydra AC, il a rejoint l’USHA (ex US Santé) où les dirigeants de l’USM Alger sont allés le chercher alors qu’il avait 24 ans.

Rapidement, il s’est imposé comme titulaire dans la défense aux côtés de feu Kanoun, du jeune Rachid Debbah et de l’immense Belbekri. L’entraîneur Bellamine l’a rapidement intégré dans l’équipe-type de départ. Fodil Oulkhiar possédait des qualités athlétiques au dessus de la moyenne. Sa détente était phénoménale, à la grande joie du dernier rempart usmiste, Djamel El Okbi, qui comptait beaucoup sur Fodil et Mekaoui pour renvoyer les balles hautes.

Fodil était un gentleman sur et en dehors du terrain. Il était un défenseur qui ne commettait pas beaucoup de fautes. Sur les balles aériennes, il n’avait pas d’égal. Sous les couleurs de l’USMA, il a disputé et perdu la finale (jouée deux fois) contre le grand CRB en 1969. 1-1 au premier match et 3-5 au second, avec un triplé de Lalmas. C’était la grande équipe de l’USMA avec El Okbi dans les buts (remplacé par Zebairi après sa sortie sur blessure), Kanoun, Debah, Oolkhiar et Belbekri en défense, Abdelkader Saadi, Mekaoui, Lakhdar Guittoun, feu Ahmed Zitoun au milieu et Bernaoui et Abderrahmane Meziani devant.

La saison suivante, Fodil a rejoint Kouba, à l’époque parrainée par Sonatrach (NARA-CSSA). Il est resté quelques saisons à Kouba. Au niveau des sélections, il a joué cinq matchs avec l’équipe nationale. C’était contre le Burkina Faso et la Libye (1967) deux fois contre une sélection de Russie (1968) et contre la Tunisie dans les éliminatoires de la Coupe du monde 1970.

Fodil Oulkhiar sera inhumé aujourd’hui au cimetière d’El Madania. En cette pénible circonstance, la rédaction sportive d’El Watan présente ses condoléances à la familledu défunt et prie Dieu Le Tout-Puissant et miséricordieuxde l’accueillir en Son Vaste Paradis. «A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»