Finaliste malheureux en coupe de la CAF : MO Béjaïa, la médaille et son revers

Réussissant un véritable exploit là où beaucoup de nos clubs ont échoué, le Mouloudia de Béjaïa a été l’une des surprises sportives de l’année.

Et pour cause : trois ans seulement après une accession historique en Ligue 1, suivie d’un premier titre tout aussi historique en Coupe d’Algérie le 1er mai 2015, après avoir terminé dauphin au classement de la saison 2014/2015, les Crabes font encore sensation cette année en atteignant la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), où ils se sont inclinés face à l’ogre congolais du continent, le Tout Puissant Mazembe. Un parcours continental qui lui vaut d’être nominé pour le titre de meilleur club africain par la CAF.

Mais ce succès à l’échelle continentale risque de coûter cher au club de la Soummam au plan national, avec une première partie de championnat chaotique pour les Béjaouis, lanterne rouge du classement et filant tout droit vers le purgatoire. En cause, un été des plus mouvementés, rythmé par une situation sans précédent au sommet de la direction du club, poussant les anciens dirigeants à jeter l’éponge et la moitié des cadres de l’équipe à abandonner le navire, plongeant le club dans une crise ouverte, notamment sur le plan financier.

Des tumultes qui n’en finissent pas et ne semblent pas s’arranger malgré les changements opérés à la direction du club et qui se paient cash sur le plan sportif. Le MOB, titré il y a tout juste une année, passant même à un cheveu de régner sur l’Afrique du football, se retrouve au plus mal avec une relégation qui se profile à l’horizon.