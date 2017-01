Réagissez

Les vainqueurs recevant leur trophée

C’est dans une grande ambiance et en présence d’une foule record, au stade Abdelkader Reguig de Maraval, que se sont déroulées les finales du grand tournoi national de proximité, Hiver-foot, qu’organise La Radieuse.

Les équipes qui ont animé les différentes finales ont eu l’honneur de voir le ministre El Hadi Ould Ali, le wali Zaâlane Abdelghani, et le contrôleur Salah Nouasri, leur remettre les médailles, les trophées et différents cadeaux. Ce qui a créé une grande joie auprès des équipes finalistes représentant les villes de Touggourt, Béjaïa, Ouargla, Tiaret, Sidi Bel abbès, Tindouf, Oran, Kouba, Ben Aknoun et l’académie de l’Espanyol de Barcelone.

Le président de La Radieuse, Chafi Kada, avait pris l’initiative d’honorer la mémoire des ex-dirigeants et entraîneurs du football national, les regrettés Kacem Elimam (MCO), Mohamed Djouad (MCA), Lefkir Mohamed (CRB) et Smaïl Khabatou (équipe nationale), en organisant un match gala auquel a participé le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, en tant que joueur aux côtés des Belloumi, Kouici, Bencheikh, Megharia, Betrouni, Cherif El Ouazzani, Haddou Moulay, Hansal et l’ancien sélectionneur national, Khalef Mahieddine.