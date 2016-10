Réagissez

Les Crabes avaient les moyens de l’emporter face aux Corbeaux

Contraint au nul, samedi soir au stade Mustapha Tchaker de Blida, par les Congolais du Tout Puissant Mazembe, en finale aller de la Coupe de la CAF, les Béjaouis du MOB n’ont pas démérité, ratant même une victoire au vu de leur prestation et surtout de leur domination face à un ogre du football africain. Un nul et beaucoup de regrets pour les Béjaouis, qui prétendaient à mieux, se compliquant la tâche dans leur quête du sacre continental.

Néanmoins, au-delà de la belle prestation des Mobistes, ce qu’il y a lieu de relever, c’est la détermination et la grande volonté de ces derniers, qui croient dur comme fer en leurs chances de renverser la vapeur lors de la manche retour prévue le 6 novembre à Lubumbashi. C’est ce qui ressort de la déclaration du coach du MOB, Nasser Sandjak, qui a déclaré à l’issue de la partie : «Déçu certes d’avoir raté la victoire, mais fier de la prestation de mon équipe.

On a fait le match qu’il fallait, dans le stade qu’il fallait et il nous a manqué de concrétiser nos occasions.» Et d’annoncer, confiant : «Il reste encore la joute retour, et si on refait le même match à Lubumbashi, on a toutes nos chances. On l’a déjà fait face au Fus de Rabat en demi-finale et on peut refaire le coup au Congo.»

Même son de cloche chez le capitaine Faouzi Yaya. Auteur de l’unique but du MOB et l’un des meilleur joueurs de la partie, il se dit tout aussi confiant : «Personnellement, j’ai des regrets d’avoir raté deux occasions qui auraient pu nous offrir une victoire méritée.

La tâche sera difficile au Congo, mais on se sacrifiera au match retour et on jouera nos chances à fond.» Yaya est conscient de la responsabilité qui lui incombe. Le MOB doit s’imposer ou décrocher un nul avec au moins deux buts pour prétendre au sacre. Côté congolais, Hubert Vélud, qui avoue avoir été impressionné par la prestation du MOB, ne cache pas que malgré l’option prise par le TP Mazembe, la prudence sera de mise en match retour. Il s’explique : «Ravi de ce résultat. J’avoue que quelque part, on a pris une bonne option avant la finale qu’on disputera chez nous, à Lubumbashi, dans une semaine.

Néanmoins, je préfère rester prudent. C’est une toute autre équipe du MOB qu’on a affronté à Blida. Elle m’a vraiment impressionné par rapport à la double confrontation qu’on a disputée contre elle en phase des poules. Au vu de la physionomie de cette finale, j’avoue qu’on a réalisé un bon résultat.»

C’est dire que le MOB n’a pas démérité, et qu’un exploit à Lubumbashi, dimanche prochain, reste possible.