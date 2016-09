Réagissez

Qui a décidé de domicilier à Blida la finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), le 29 octobre ? Cette décision est quelque part motivée par des considérations qui versent dans la négation absolue du droit du MO Béjaïa de jouer le match au stade de l’Unité maghrébine.

Le règlement de la Coupe de la CAF édition 2016 accorde ce droit au club algérien à la simple condition que ce dernier en formule la demande et la transmette à la commission interclubs, comme l’indique l’article 11 du règlement de la Coupe de la Confédération, qui précise : «Les deux matchs de la finale doivent se jouer dans le plus grand stade de la capitale du pays concerné, sauf autorisation expresse de la commission interclubs.» Le règlement est clair. Il accorde toute la liberté aux finalistes de choisir le stade où ils veulent jouer la finale comme précisé dans la seule partie de l’article 11.

La preuve, le TP Mazembe a reçu l’USM Alger en finale retour de la Ligue des champions l’an dernier sur son propre stade et non pas au stade des Martyrs à Kinshasa qui est «le plus grand stade de la capitale du pays concerné (la RD Congo, d’une capacité de 80 000 places)», comme le précise la première partie de l’article 11 du règlement de la compétition. Pourquoi le TP Mazembe a accueilli l’USMA sur son stade et va le faire de nouveau contre le MOB ? Tout simplement en sollicitant l’accord de la commission interclubs. Le MOB lui aussi peut et doit le faire. Il obtiendra gain de cause en vertu de la seconde partie de l’article 11.

L’article 11 souvent utilisé par le TP Mazembe

La CAF a déjà ouvert la porte en la matière et le refera à coup sûr lorsque Moise Katumbe (président du TP Mazembe) sollicitera cette autorisation. La question qui vient à l’esprit est la suivante : qui a floué le MOB et pourquoi ? Les supporters béjaouis sont en droit de réclamer, revendiquer que la finale aller se joue à Béjaïa. Les retombées de cet événement seront multiples pour le club, la région et les nombreux commerces de la ville. Béjaïa mérite d’abriter et de vivre ces moments historiques rendus possibles grâce au talent des joueurs, l’expertise du staff technique, administratif et médical, sans oublier le soutien indéfectible des supporters, l’engagement de la direction du club. Pour toutes ces raisons, la capitale de la Soummam mérite d’accueillir ce grand rendez-vous continental.

Oui le MOB a le droit de jouer la finale à Béjaïa. Rien ne s’oppose à cette volonté, si les dirigeants et responsables à tous les niveaux du club souscrivent à ce choix. L’article 11 du règlement de la Coupe de la Confédération, édition 2016, est clair et précis. Il laisse l’entière liberté du choix du terrain aux finalistes. Le TP Mazembe va s’y engouffrer, comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises par le passé. Le MOB ou plutôt ceux qui sont derrière la contrainte imposée sont-ils plus royalistes que le roi ou cherchent-ils tout simplement à faire plaisir à l’adversaire ? Jouer la finale aller au stade de l’UMA est donc possible. Il suffit que la direction du MOB, si elle le souhaite, formalise la demande et le match se jouera au stade de l’Unité maghrébine.