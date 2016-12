Fifa - Zidane finaliste pour le titre de meilleur entraîneur

Réagissez

L'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, figure au côté de celui de Leicester, l'Italien Claudio Ranieri, et du sélectionneur portugais Fernando Santos parmi les trois finalistes pour le titre de meilleur entraîneur Fifa de l'année, a annoncé vendredi l'instance.

Pour sa première année à la tête du Real, Zidane qui avait succédé en cours de saison à Rafael Benitez, a décroché la Ligue des champions. Les deux autres finalistes sont le sélectionneur du Portugal, qui a conduit son pays à la victoire dans l'Euro-2016 disputé en France, et l'Italien Claudio Ranieri, vainqueur surprise du Championnat d'Angleterre avec les Foxes.

Après la fin de sa collaboration avec France Football pour le Ballon d'Or, la Fifa remettra ses prix baptisés les "Best" le 9 janvier lors d'une cérémonie à Zurich.

Ces prix récompensent le meilleur joueur et la meilleure joueuse Fifa ainsi que les meilleurs entraîneurs masculin et féminin de l'année.

Les quatre lauréats seront désignés à parité par les entraîneurs et capitaines de chaque sélection, un vote du public via internet et un autre de 200 représentants de médias du monde entier.

La Fifa et France Football avaient annoncé en septembre la fin de leur collaboration autour du Ballon d'Or dont le lauréat, désigné désormais uniquement par un collège de journalistes, sera révélé le 13 décembre par le magazine français qui a créé le prestigieux prix.