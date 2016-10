FIFA : Réunion sur le foot israélien

Réagissez

Les membres du comité exécutif de la Fifa évoqueront, ce week-end (aujourd’hui ou demain), lors d’une réunion qui va se tenir en Suisse, un problème qui résulte de l’occupation israélienne en Palestine.

En effet, six clubs israéliens disputent leurs matchs en Cisjordanie et non en territoire israélien. Pourtant, les textes de l’instance internationale interdisent toute reconnaissance d’un club occupant. Les Palestiniens réclament à ce que la Fifa ne reconnaisse plus ces clubs ou, au minimum, à leur demander d’évoluer en territoire israélien. Mais il est peu probable que les Palestiniens puissent avoir gain de cause, vu qu’habituellement la Fifa s’est de tous temps mise du côté d’Israël.