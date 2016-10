Réagissez

Le règlement de la Coupe du monde de la FIFA Russie 2018 est un document très important qui doit être porté à la connaissance des joueurs afin d’éviter de se retrouver dans la situation qu’a vécue l’équipe nationale en 2009 contre l’Egypte au Caire, dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Si l’Egypte avait marqué un but de plus, c’est-à-dire 3-0, l’Algérie n’aurait pas eu la possibilité de disputer, et de gagner, le match barrage à Oum Dormane (Soudan).

L’article 20 (tirage au sort préliminaire, format de la compétition et formation des groupes) indique : «Dans le format de championnat, le classement après chaque groupe est déterminé par les critères suivants :

a) le plus grand nombre de points obtenus après tous les matches de groupes ;

b) la différence de buts après tous les matches de groupes ;

c) le plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches de groupes.

Si, sur la base des trois critères sus-mentionnés deux équipes ou plus sont ex æquo, leur classement sera déterminé comme suit :

d) le plus grand nombre de points obtenus après les matches de groupes entre les équipes concernées ;

e) la différence de buts particulière des matches de groupes entre les équipes concernées.»

Cet article met l’accent sur l’importance des buts marqués dans le cas où deux équipes ou plus totalisent le même nombre de points à la fin des qualifications. Les Verts doivent donc inscrire le maximum de buts afin de gonfler la colonne buts pour éviter le remake de 2009.