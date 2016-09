Réagissez

Les modifications des lois de jeu apportées par...

L’International football association board (IFAB), l’instance qui édicte les règles et lois du jeu, a introduit récemment une batterie de modifications que les fédérations, par le biais de la commission d’arbitrage, vulgarisent à travers des séminaires et réunions organisés au profit des arbitres.

C’est le cas de la Commission fédérale des arbitres (CFA) qui a programmé un cycle de rencontres avec les referees pour une mise à niveau à la veille du début de la saison 2016/2017. Les modifications apportées par l’IFAB ont pour objectif de faciliter la compréhension des lois du jeu à la faveur de l’uniformité des textes, de leur interprétation et, surtout, l’application. L’interprétation de la loi n’était pas la même partout et par tous à cause de la langue utilisée (anglais, français). Sur 17 lois du jeu, l’IFAB a introduit 11 modifications. Clarifications comme suit, loi par loi.

Loi 1 (terrain). L’IFAB et la FIFA interdisent de jouer sur une pelouse mixte (gazon naturel et artificiel). Par contre une surface hybride est autorisée à accueillir des rencontres. La loi 2 (ballon) n’a enregistré aucune modification. Loi 3 (joueurs). L’IFAB a mis de l’ordre au sujet du nombre minimum de joueurs pour qu’un match puisse se poursuivre. Le minimum arrêté est de 7 joueurs. Avant le minimum variait de 7 à 8 d’une fédération à une autre. Reste qu’au niveau de cette loi 3, la Fédération algérienne est toujours en infraction par rapport au maximum de joueurs à aligner dans un match.

La FAF interdit le déroulement d’un match si une équipe se présente avec moins de 11 joueurs. Cette mauvaise interprétation de la loi 3 peut coûter cher à la FAF, si l’IFAB se rend compte de la transgression de la loi. Autre modification dans cette loi, les remplaçants sont autorisés à effectuer une reprise de jeu, mais doivent préalablement entrer sur le terrain. Un titulaire inscrit sur la feuille de match peut être remplacé par un remplaçant avant le coup d’envoi et être porté ensuite comme remplaçant.

Dorénavant si un remplaçant ou un officiel d’équipe interfère avec le jeu, l’arbitre siffle un coup franc direct ou un penalty. L’IFAB a enregistré des réclamations sur les fréquentes intrusions sur le terrain de remplaçants et officiels pour interférer avec le jeu ou l’adversaire, pour annihiler une action de but ou un but. La sanction (penalty) est adaptée au degré de la faute, surtout si elle est commise à l’intérieur de la surface de réparation.

Changements dictés par l’évolution du jeu

L’autre importante modification précise : «Si quelque chose/quelqu’un (autre qu’un joueur) touche le ballon alors qu’il entre dans le but, l’arbitre peut accorder le but si le fait que le ballon ait été touché n’a aucune influence sur les défenseurs.» La portée de cette modification est simple. Si l’arbitre estime que l’inscription du but n’a pas été empêchée par quelqu’un qui ne voulait pas que le but soit marqué, l’homme en noir peut accorder le but.

Loi 4 (équipement des joueurs). Un joueur qui perd sa chaussure ou son protège-tibia en cours de jeu peut continuer à jouer jusqu’au prochain arrêt de jeu. Loi 5 (arbitre). «Un joueur blessé après avoir subi une faute passible d’un carton jaune ou rouge peut être examiné/soigné rapidement sans avoir à sortir du terrain.» Récemment, lorsqu’un joueur était blessé, il était automatiquement évacué en dehors du terrain pour recevoir les soins.

Loi 6 (autres arbitres). Sans changement. Article 7 (durée du match). «Les pauses rafraîchissement autorisées ont été ajoutées pour qu’elles soient validées dans les lois du jeu.» Loi 8 (coup d’envoi et reprise du jeu). «Le ballon peut être botté dans n’importe quelle direction au coup d’envoi et à la reprise. Par le passé, le ballon était joué en avant.» Loi 9 (ballon en jeu et hors jeu), loi 10 (déterminer l’issue d’un match, tirs au but) sans grand changement.

Loi 11 (hors-jeu). Sans grand changement. Loi 12 (fautes et incorrections). «Avantage pour un carton rouge ; un coup franc indirect sera sifflé si le joueur fautif refait l’action de jeu… certaines fautes qui annihilent une occasion de but manifeste dans la surface de réparation sont sanctionnées d’un carton jaune… les fautes commises à l’égard des remplaçants, officiels d’équipe, arbitres, etc., donnent désormais lieu à un coup franc direct… Une faute commise en dehors du terrain est sanctionnée d’un coup franc direct sur la limite du terrain (un coup de pied de réparation s’il s’agit de la surface de réparation». Loi 13 (coup franc), sans changement. Loi 14 (penalty). Carton jaune pour le gardien s’il enfreint les lois et penalty à retirer.

Lorsque le gardien quitte sa ligne avant le coup de pied de réparation, il enfreint la loi et doit être sanctionné tout comme le tireur qui réalise une feinte de frappe «illégale». Loi 15 (rentrée de touche). Sans grand changement. Article 16 (coup de pied de but). «Un adversaire présent dans la surface de réparation quand le coup de pied de but est exécuté ne peut pas toucher le ballon le premier. Loi 17 (corner). Sans changement.