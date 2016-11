Réagissez

Le tournoi de qualification à la FIBA Africa Champions Cup zone 1, initialement prévu du 20 au 29 novembre à Al Hoceïma au Maroc, aura finalement lieu du 23 novembre au 1er décembre prochain, a annoncé la branche africaine de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA-Afrique).

Les clubs engagés dans ce tournoi de qualification sont le Club Africain de Tunisie, le GS Pétroliers d’Algérie, l’AS Salé et Chabab Rif du Maroc ainsi qu’Al Nasser et Al Ahly de Libye. Les deux premiers au terme de ce tournoi seront qualifiés pour la phase finale du Championnat d’Afrique des clubs champions qui aura lieu en décembre prochain au Caire.

Le GS Pétroliers, champion d’Algérie en titre, a pris part à partir d’hier au Championnat arabe de basket-ball qui se déroule du 10 au 20 novembre à Sousse (Tunisie). Six clubs ont déjà composté leur billet pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des clubs champions 2016 : Al Ahly (Egypte), City Oilers (Ouganda), Kano Pillars, Customs (Nigeria), Primeiro D’Agosto et Recreativo do Libolo (Angola).