Rachid Fezouine, ex-président de la FAC

L’ancien président de la Fédération algérienne de cyclisme, Rachid Fezouine, qui fut également membre du comité exécutif du Comité olympique algérien (COA), durant le précédent mandat, avant qu’il ne soit «exclu», ne lâche pas prise dans le conflit qui l’oppose à Mustapha Berraf, président de l’instance olympique, mais aussi au MJS (ministère de la Jeunesse et des Sports) qui l’avait déclaré inéligible pour un autre mandat à la tête de la FAC.

Projetant une vidéo, hier, lors de la conférence de presse qu’il a animée à la salle des conférences du stade du 5 Juillet, contenant des passages de l’AG élective du 27 mai dernier, celui-ci a tenu à relever ce qu’il considère être des «soupçons» d’irrégularités commises par Rabah Bouarifi, qui était en charge du vote ce jour-là.

«Cette vidéo va être envoyée au CIO (Comité international olympique) et à la justice», a déclaré Fezouine. Profitant de l’occasion, et en présence de quelques anciens et nouveaux présidents de fédération, il est revenu sur les péripéties ayant marqué son «affaire» tant avec le COA que le MJS.

A ce propos, Fezouine a affirmé qu’avec l’entame du processus de renouvellement des instances sportives, la tutelle, qui a usé de différents motifs souvent rejetés par les concernés, «a écarté toute personne hostile à Berraf». Pourquoi ? A ce moment-là, le MJS n’avait pas encore décidé de tout mettre en œuvre pour faire barrage au président sortant.

Sur un autre plan, l’ancien président de la FAC a rappelé, concernant son «exclusion» de l’exécutif du COA, que «tout a commencé avec l’approche des Jeux olympiques». En compagnie des premiers responsables de l’athlétisme et de l’escrime, il avait rejeté le fait que le COA gère l’argent de la préparation olympique. Ce qui a fortement déplu aux autres membres.

Fezouine met l’accent également sur l’«illégalité» de son exclusion, mais surtout le fait que celle-ci n’ait pas été proposée au vote lors d’une assemblée générale. «C’est l’AG qui m’a élu et elle seule pouvait me destituer», a-t-il dit. Le conférencier va plus loin en évoquant l’existence de deux PV de l’AG de septembre 2016, dont le premier ne faisait aucune mention de cette exclusion alors que le second l’évoquait.

Et c’est ce dernier qui a été remis par le COA au TAS (Tribunal arbitral des sports) suite à la plainte déposée par l’intéressé au sujet de cette exclusion. A ce propos, Fezouine a déclaré que ce Tribunal ne peut en aucune manière se prévaloir de l’«impartialité» dont il devrait faire preuve, puisque son président et les juges qui y siègent sont rémunérés par l’instance olympique.

«Quand je dépose une requête au niveau du TAS, j’effectue le payement pour le compte du COA», a-t-il déclaré. Pour finir, voulant s’exprimer sur les rapports entre les différents intervenants dans le mouvement sportif national, Fezouine a évoqué la loi 13-05 du 23 juillet 2013, relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives qui, d’après lui, place le COA dans un rang supérieur par rapport aux associations sportives nationales, fédérations, ligues et clubs.