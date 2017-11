Federer bat le record de gains en tournoi

Réagissez

En s’imposant la semaine dernière en Suisse, Roger Federer a établi un nouveau record de gains en tournoi, avec plus de 109 millions de dollars empochés. Depuis le début de sa carrière, Roger Federer a remporté plus de 109 millions de dollars. Et grâce à sa victoire dimanche au tournoi de Bâle, il est désormais le joueur de tennis qui a accumulé le plus de gains en tournoi, 109 853 682 dollars exactement.

En Suisse, il a dépassé Novak Djokovic (109 805 403), qui a mis fin à sa saison en juillet dernier à cause d’une blessure au coude.

Rafael Nadal, l’actuel n°1 mondial, est troisième de ce classement avec plus de 91 millions de dollars de gains.