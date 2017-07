Fédération internationale d’équitation : Ingmar de Vos à Alger

Réagissez

Saisissant l’occasion de la tenue en Algérie de la finale du Challenge mondial de saut d’obstacles du 26 au 29 juillet, le président de la Fédération équestre internationale (FEI), le Belge Ingmar de Vos, s’est déplacé à Alger pour y assister et rencontrer les membres de la Fédération équestre algérienne ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports. Le président de la FEI n’a pas caché sa satisfaction sur la bonne organisation de la finale du challenge et la qualité des infrastructures du centre équestre du Caroubier de la wilaya d’Alger. Lors de sa rencontre avec les membres du bureau fédéral, Ingmar de Vos a expliqué toute la démarche de l’instance équestre internationale sur le plan du développement et son souhait de voir des pays émergents participer aux grandes manifestations équestres internationales, comme les Jeux olympiques.