Fédération de Handball : Trois candidats en lice

La date butoir de clôture de dépôt de candidatures pour la présidence de la Fédération algérienne de handball (FAHB) a été arrêtée hier. L’Assemblée générale élective (AGE) est prévue sous réserve (accord de la tutelle, Ndlr) le 1er avril prochain, dans un lieu qui reste à déterminer. Dans ce contexte, le personnel permanent de la FAHB, composé de MM. Mourad Aït Kaci (secrétaire général par intérim), Fateh Tamani et Saïd Belouadj, a réceptionné dans son siège à Draria (Alger) trois candidatures pour la présidence de la fédération, à savoir Tahar Alioui (SG sortant de la fédération), Labane Tahar (CAHB) et Toufik Khelifi (président CSA/Boufarik), alors que le président sortant, Saïd Bouamara, n’a pas postulé pour un nouveau mandat. En ce qui concerne le bureau fédéral qui doit être composé de 13 membres dont deux femmes, on enregistre le dépôt de 39 dossiers dont 5 femmes.

La réunion de la commission de candidature de la Fédération algérienne de handball, ayant pour objet le traitement de tous les dossiers des candidatures, se tiendra aujourd’hui, à partir de 10h, au siège de la FAHB à Draria.