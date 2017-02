Fédération d’aviron : Bouaoud nouveau président

Réagissez

Abdelmadjid Bouaoud, premier vice-président sortant de la Fédération algérienne des sociétés d’aviron et de canoë-kayak (Fasack), a été élu ce week-end nouveau président de ladite instance lors de l’assemblée générale élective (AGE) organisée au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA) à Ben Aknoun (Alger). Le candidat Bouaoud a obtenu 15 voix face au postulant Kada Mehala, vice-président de la ligue d’Oran, qui a récolté 7 voix sur les 24 votants dont deux (2) bulletins nuls (l’AG de la Fasack compte 25 membres). En ce qui concerne le bureau exécutif, ils étaient onze candidats pour huit postes de membres fédéraux, conformément aux statuts de la Fédération. Ainsi, la composition du nouveau bureau fédéral est comme suit : Abbaci Djamel, Ouaguenouni Fayçal, Belhamri Houriya, Affri Yacine, Chikhi Sofiane, Mahrez Billel, Akloul Toufik et Bentounes Abdelmadjid sont élus pour le mandat olympique (2017-2020) en présence du représentant du MJS, Sid Ahmed Amrouni et me Nabila Talbi, l’huissier justice.